Candela, avviso a privati per realizzazione nuovo Terminal Bus

Foggia – PUBBLICATO sulla Gazzetta ufficiale l’avviso per il coinvolgimento di investitori privati nella realizzazione del nuovo Terminal Bus, dopo il trasferimento dalla Regione Puglia al Comune di Candela dei suoli demaniali su cui nascerà l’opera.

La costruzione di un’opera strategica per il territorio, questa la sfida lanciata dall’amministrazione comunale di Candela in un periodo di forte contrazione economica. La posizione invidiabile, che rende Candela uno degli snodi viari più trafficati di Puglia, con il casello autostradale che registra il passaggio di oltre un milione di veicoli l’anno, diventa il core business per la definizione di un progetto ambizioso, la realizzazione di un Terminal Bus Intermodale. Un’opera che avrà un costo complessivo stimato in circa 4.050.000,00 €, con un cofinanziamento pubblico di 400.000,00 €, mentre il coinvolgimento di investitori privati garantirà la copertura delle somme restanti.

Lo scorso ottobre la Giunta Regionale, aveva deliberato, per il trasferimento gratuito al demanio comunale di Candela dei suoli tratturali su cui sorgerà l’ opera pubblica. Fiducioso il sindaco di Candela Nicola Gatta“In un momento così grave per l’economia del nostro paese, chi ricopre cariche pubbliche ha il dovere di ricercare misure idonee per dare un possibile sviluppo al territorio. Grazie ad una posizione invidiabile, mai valorizzata al pieno delle sue potenzialità, ci candidiamo con quest’opera a diventare la porta d’ingresso per il turismo dei Monti Dauni, i viaggiatori in transito potranno così scoprire le bellezze naturalistiche e architettoniche di Candela e dei comuni limitrofi. La realizzazione del Terminal Bus Intermodale (con relativi servi di biglietteria e ristoro) consentirà inoltre, la promozione e la vendita delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio dei Monti Dauni ”.

Redazione Stato