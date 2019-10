De Leonardis: scongiurati sfratti alloggi ex Gozzini

Di:

Foggia – “Il decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 marzo 2014 e convertito in legge il 20 maggio appena scorso, è un importante successo innanzitutto per il Nuovo Centrodestra, che con l’impegno diretto del Ministro Maurizio Lupi ha affrontato aspetti legati all’emergenza abitativa particolarmente importanti. Soprattutto per chi si è ritrovato e si ritrova all’improvviso in situazioni di disagio, economico e sociale, e per gli appartenenti a forze dell’ordine e loro familiari, alle prese con sfratti e dolorose perdite di dignità dopo una vita spesa al servizio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli alloggi ‘ex-Gozzini’ concessi ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 (poi convertito dalla successiva legge n. 203 del 12 luglio), un comma presentato e fortemente voluto da NCD dispone che ‘rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da causa di servizio’. E ancora, in caso di pensionamento o di decesso dell’assegnatario, gli stessi alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge e agli aventi diritto, su loro richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni: l’eventualità di sfratti inaspettati e non desiderati è così scongiurata”.

Grande la soddisfazione di Giannicola De Leonardis, consigliere regionale del Nuovo Centrodestra e presidente della VII Commissione Affari Istituzionali dell’ente, il quale aveva investito della questione – esplosa a Foggia e in provincia nei mesi scorsi – il coordinatore nazionale del partito Gaetano Quagliariello nel corso di una sua visita nel capoluogo dauno in apertura della campagna elettorale, promuovendo anche un incontro tra lo stesso parlamentare e i delegati di un’associazione costituitasi ad hoc. Un incontro costruttivo al punto da produrre, al rientro del senatore nella Capitale, la stesura dell’emendamento in Commissione e la successiva approvazione nel passaggio in Senato del disegno di legge, per poi approdare al definitivo e conclusivo iter, già illustrato.

“La possibilità di riscattare l’alloggio in questione alle stesse condizioni dell’affitto è un’ulteriore dimostrazione di sensibilità e delicatezza verso fedeli servitori dello Stato e le famiglie meno abbienti, che possono tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo mesi di polemiche e tensioni. “Un importante riconoscimento – conclude De Leonardis – al ruolo costruttivo e propositivo del nostro partito, al governo per responsabilità verso il Paese e per garantire risposte concrete alle emergenze presenti sul territorio”.

Redazione Stato