Mattinata, “No Acquascooter sottocosta: ma pensano di stare in piazza?”

Manfredonia. METEO: torna il sereno e le alte temperature, la voglia di mare ma anche quella di “fare passerella con gli acquascooter sottocosta”. La segnalazione arriva da un cittadino di Foggia ieri presente sulla spiaggia di Mattinata: “A volte è vero che il caldo da alla testa ma questi la testa l’hanno lasciata a casa”.

Come dai dati forniti per la stagione estiva 2015 dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, si ricorda come la fascia di mare costiera sino a 200 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ed è quindi vietata a natanti e imbarcazioni. Per gli acquascooter, la navigazione è consentita solo tra 500 metri e 1 miglio nautico dalla costa ed è vietata nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

