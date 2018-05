Aiop Puglia: presidente Potito Salatto

Di:

Bari, 29 maggio 2018 – L’ Assemblea dell’AIOP Puglia – dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata – riunitasi oggi per il rinnovo delle cariche elettive, ha eletto all’unanimità il dottor Potito Salatto Presidente regionale e Giuseppe Speziale, Vicepresidente, per il triennio 2018-2021.

Il dottor Potito Salatto è a capo del Gruppo Salatto che gestisce sei strutture sanitarie nel Foggiano, mentre il cardiochirurgo Giuseppe Speziale è Vice presidente di GVM Care & Research gruppo sanitario nazionale presente in Puglia con cinque strutture, a Bari, Conversano, Lecce e Taranto.

“La salute per i cittadini pugliesi è un obiettivo non più un diritto. In una regione complessa come la Puglia – dichiara il presidente Aiop – caratterizzata sia da eccellenze di cui andiamo orgogliosi sia da evidenti disparità sociali, territoriali e anagrafiche nell’accesso ai servizi (basti pensare alle liste d’attesa) è mia intenzione dar vita ad un confronto serrato, responsabile e partecipe con la Regione Puglia e con le associazioni regionali Ares e Confindustria per definire insieme, in modo costruttivo linee di intervento e criteri di operatività utili ai cittadini, all’equilibrio delle nostre imprese e al bilancio pubblico. Un punto di sintesi che non è impossibile trovare, muovendosi tutti con chiarezza ed onestà intellettuale.”

L’Assemblea ha inoltre eletto Antonella Salatto rappresentante regionale Aiop Puglia al Consiglio Nazionale, e Alberto Dimitri, Nicola Ciavarella e Catina Piantoni come membri del Direttivo regionale.

