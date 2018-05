Antonio Capacchione presidente nazionale SIB Confcommercio

Di:

Foggia. “Sono certo che Antonio Capacchione saprà tutelare al meglio le esigenze della categoria trovando una soluzione definitiva per le concessioni demaniali italiane”. Con queste parole il presidente provinciale di Confcommercio Imprese per l’Italia, Damiano Gelsomino esprime soddisfazione per l’elezione, per i prossimi 5 anni, alla presidenza nazionale del SIB (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio di Antonio Capacchione.

Avvocato, già presidente regionale Sib Puglia con una impresa di settore a Margherita di Savoia, Capacchione è entrato nel sindacato provinciale Confcommercio sin dai primi anni 90. Grazie alla sua esperienza e disponibilità è diventato in questi anni un riferimento fondamentale per i titolari degli stabilimenti balneari del Gargano e, più in generale, per tutti gli operatori turistici del territorio.

“Per Antonio Capacchione – ha rimarcato Gelsomino – si tratta del giusto riconoscimento per un impegno nell’associazione che non è mai venuto meno in questi anni. A nome di tutta la Giunta provinciale della Confcommercio di Foggia formulo il più caloroso augurio di buon lavoro; certo che le sue capacità di dialogo e di confronto propositivo sapranno assicurare certezze e sicurezze alle imprese balneari italiane”.