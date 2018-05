fonte Notizie Online

Di:



Manfredonia , 29 maggio 2018. Un motopeschereccio iscritto nel compartimento marittimo di Termoli, con armatore ed equipaggio originari di Manfredonia, è stato fermato nel pomeriggio a 13 miglia circa dalle coste croate, con un’avaria al motore. Il mezzo è stato intercettato da alcune motovedette. Da raccolta dati, 3 le persone a bordo dell’unità, rimorchiati – con una nave militare croata – sino al porto di Vis, per i relativi accertamenti. La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Manfredonia, con il coordinamento della Centrale Operativa del Comando Generale e della Direzione Marittima di Bari, si sarebbe prontamente attivata per stabilire un contatto telefonico costante con il comandante del motopesca in questione. Nessuna problematica per l’armatore e l’equipaggio presenti a bordo dell’unità navale, tutti in buone condizioni di salute. Contatti in corso con la Farnesina. Redazione StatoQuotidiano.it – riproduzione riservata Croazia, avaria al motore: rimorchiato motopeschereccio con equipaggio di Manfredonia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.