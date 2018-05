Magno “ASI, inconferibilità al sindaco. Ricorso non sia pagato da contribuenti”

Di:

"Nel caso che il Sindaco Riccardi insista nella decisione di adire in giudizio presso l'Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR), onde conservare la presidenza ASI, non ritenga Egli di dare assicurazioni all'opinione pubblica che tutte le spese conseguenti all'intervento in giudizio saranno ad esclusivo Suo carico, visto che l'Autorità Giudiziaria verrebbe adita a tutela "personale" dello stesso Geom. Riccardi, non piuttosto nella sua funzione di Sindaco; oppure se Egli, per tutelare un proprio diritto soggettivo, voglia illegittimamente gravare sul nostro Comune, già ampiamente deficitario, ovverosia su tutti i contribuenti".

E’ quanto riportato dal consigliere comunale dell’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova, Prof. Italo Magno, in un’interrogazione con data 28.05.2018, inviata al Presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, e al Sindaco Angelo Riccardi, “circa la delibera n. 453 del 9 maggio 2018 dell’ANAC, relativa all’ inconferibilità al Sindaco della nostra città della carica di Presidente del Consorzio ASI; nonché sull’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa da parte dello stesso Sindaco. A risposta scritta”.

”1. L’Anac ha concluso il procedimento di vigilanza per la nomina alla Presidenza dell’ASI di Foggia, confermando l’inconferibilità di tale incarico al geom. Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, che “vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e forme associative con la stessa dimensione, di attribuire incarichi di amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo”;

2. Il geom. Angelo Riccardi, Sindaco di Manfredonia, ha dichiarato, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, che “contro tale provvedimento sarà adita tempestivamente l’Autorità Giudiziaria Amministrativa per rimuovere gli effetti di un atto viziato da eccesso di delega e potere, oltre che di competenza”;

3. La situazione finanziaria ed economica di Manfredonia è allo stremo e non si riesce a far fronte a quanto previsto dal Piano di Rientro, sottoscritto dal Comune con la Corte dei Conti; la gestione dei tributi è in una situazione disastrosa e con gravi sospetti d’illegittimità; la situazione dell’igiene pubblica, del verde, della pulizia delle strade e delle spiagge è ad un vero e proprio stato di fatiscenza, con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini, sul turismo, sull’immagine stessa della città, per non parlare delle pesanti disfunzioni dei conti, ammnistrative, contabili e riscossive.

PER TALI MOTIVI CHIEDE AL SINDACO GEOM. ANGELO RICCARDI

– Se non ritenga sia interesse di tutti che Egli si dimetta immediatamente dalla presidenza dell’ASI di Foggia, al fine di dedicarsi a tempo pieno alla città, che sicuramente ha bisogno di un sindaco non distratto da altri compiti, come quello gravoso alla testa del Consorzio ASI, che si aggiunge agli obblighi che quasi quotidianamente l’assorbono, per sostenere le proprie ragioni presso i giudici penali, ammnistrativi e civili;

– Nel caso che il Sindaco Riccardi insista nella decisione di adire in giudizio presso l’Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR), onde conservare la presidenza ASI, non ritenga Egli di dare assicurazioni all’opinione pubblica che tutte le spese conseguenti all’intervento in giudizio saranno ad esclusivo Suo carico, visto che l’Autorità Giudiziaria verrebbe adita a tutela “personale” dello stesso Geom. Riccardi, non piuttosto nella sua funzione di Sindaco; oppure se Egli, per tutelare un proprio diritto soggettivo, voglia illegittimamente gravare sul nostro Comune, già ampiamente deficitario, ovverosia su tutti i contribuenti.

