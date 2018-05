A Manfredonia la “2a Partita della solidarietà”

Di:

Manfredonia, 29 maggio 2018. Tutto pronto per la “2a Partita della solidarietà“, tra le All Stars Manfredonia calcio serie d-c2-c1 e Rappresentative Vecchie Glorie Manfredonia calcio, anni 80-90, in programma il 15 giugno 2018, alle ore 17, allo Stadio Miramare di Manfredonia.

L’evento – Volontari Ant vs volontari Avo -, in collaborazione con la UISP, è stato organizzato in onore di Michele Vaira.

Tra gli ospiti d’onore: Michele Pazienza (ex calciatore Juve, Napoli, etc.); Giuseppe Di Bari (ex Ds Foggia calcio); Matteo Lauriola (ds Carpi), Antonio Calabro (All. Carpi); Leonardo Bitetto (ex All.Manfredonia Calcio); Elio di Toro (Responsabile Settore giovanile Foggia calcio).

Bambini ingresso gratuito, biglietto di ingresso 3.00