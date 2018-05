BATTITI LIVE (MANFREDONIA, 2015)

(ANSA) – BARI, 29 MAG – Saranno le cinque domeniche di luglio ad accogliere l’edizione 2018 del Radionorba Battiti Live e le città che ospiteranno l’evento sono: 1 luglio Ostuni, 8 luglio Lecce, 15 luglio Andria, 22 luglio Melfi, 29 luglio Bari. “Siamo molto felici – sottolinea in una nota Marco Montrone, presidente della Radio del Sud – di presentare il calendario della nostra sedicesima edizione del Radionorba Battiti live e siamo certi di aver scelto le location migliori per rappresentare le bellezze del nostro sud, quello che con fierezza vogliamo raccontare e promuovere ai nostri artisti, ai nostri sponsor e ai tanti turisti che seguiranno lo show, che anche quest’anno vogliamo dedicare alla nostra gente, alla gente che ogni giorno lavora per rendere migliore il nostro territorio”. “Abbiamo scelto cinque location che possano consentirci”, aggiunge Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello show, “di avere cinque eventi radio televisivi di territorio con un racconto nuovo ed esclusivo”.(ANSA). Musica: Battiti Live 2018. Nessuna tappa nel Foggiano ultima modifica: da

