Pulizia spiagge a Manfredonia, Patroni Griffi “E’ stata contattata la società di pulizia?”

Spett.le Redazione “Stato Quotidiano” segreteria@statoquotidiano.it DEB/ld

Oggetto: Manfredonia – pulizia spiagge.

Con riferimento all’articolo dal titolo Manfredonia “Pulizia delle spiagge. Ad ognuno il suo”, pubblicato su codesta Testata in data odierna, si ritiene utile e opportuno, al fine di una completa comprensione della problematica, formulare alcune considerazioni su quanto dichiarato dall’Assessore Starace. Lo spirito di leale collaborazione istituzionale che ha sempre informato l’operato di questa Autorità, ha consentito nel luglio 2017 a pochi mesi dal trasferimento di competenze dalla soppressa Autorità Portuale di Manfredonia all’AdSP, anche grazie alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Manfredonia, l’adozione di misure efficaci per la pulizia del porto e del litorale. Peraltro, solo per pulizia delle spiagge l’AdSP lo scorso anno ha speso circa 10mila euro, garantendo la copertura economica per interventi che, sino al mese di aprile 2017, venivano effettuati dall’Amministrazione comunale.

Sempre nello spirito di massima collaborazione, questa AdSP, pur evidenziando la necessità di sensibilizzare la popolazione ad un maggiore rispetto dell’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti sia nel porto sia sulle spiagge, e di potenziare l’attività di controllo, ha nelle scorse settimane ribadito la disponibilità a rinnovare la convenzione limitando gli interventi alla sola pulizia del litorale compreso tra spiaggia Castello e Acqua di Cristo. E infatti, lo scorso 11 maggio, presso gli uffici di Manfredonia dell’AdSP, si è svolto un incontro tra l’Ass. Starace, il Dirigente di Settore e il dott. Bianco dell’AdSP nel corso del quale sono state congiuntamente esaminate le problematiche in parola e assunte intese sulle iniziative da adottare.

Nei giorni successivi all’incontro, è stata inviata al Dirigente del Comune competente una nuova proposta di convenzione, che è stata oggetto di esame in un ulteriore incontro tenutosi giovedì 24 maggio u.s.. In tale ultimo incontro, l’AdSP, preso altresì atto di una manifestazione prevista per i giorni 26 e 27 maggio, si è resa disponibile ad effettuare un intervento straordinario con affiancamento di alcuni volontari e alla presenza controllo della Polizia Municipale, giusta assicurazione dell’Assessore Starace. Purtroppo, diversamente da quanto concordato, la Società incaricata non ha ricevuto alcun messaggio dal Comune per l’intervento che avrebbe dovuto essere effettuato tra venerdì sera e sabato mattina, circostanza della quale si lamentava con il dott. Bianco in tarda mattinata l’Assessore Starace, che poi, con un messaggio, riconosceva che dal Comune nessuno aveva contattato la Società di pulizia, fornendo contestualmente le assicurazioni richieste. Giova riferire che nella prima mattinata di oggi, 29 maggio 2018, l’Assessore Starace ha quindi comunicato con un w’up che “non è più possibile la convenzione”.

In merito alle responsabilità di questa AdSP sul tratto di costa in parola, si chiede all’Assessore Starace come mai tale totale e piena responsabilità viene invocata quando si tratta di oneri da sostenere e invece non alcuno se ne rammenta quando si tratta di sottoscrivere accordi e/o protocolli e/o strumenti pianificatori relativi al medesimo litorale.

Il Presidente Prof. avv. Ugo Patroni Griffi