Bari. Alle prime luci dell’alba, in Andria (BT), Bari, Bitonto (BA) e Cerignola (FG), personale del Comando Provinciale del capoluogo pugliese, unitamente a quello di Foggia, supportato dal 6° Elinucleo e dal Nucleo Cinofili di Modugno (BA), sta dando esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Trani (BT), su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle rapine pluriaggravate, nonché alla ricettazione e al riciclaggio. I provvedimenti sono stati adottati in base agli esiti di un’indagine, avviata nel marzo del 2017 dalla Compagnia di Andria (BT), che ha permesso di documentare le responsabilità dei componenti della consorteria nella commissione di numerose rapine e furti. I dettagli dell’operazione saranno resi noti stamani nel corso di una conferenza stampa . Rapina a tir, riciclaggio: arresti tra Andria e Cerignola ultima modifica: da

