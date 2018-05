IL DG DELL'ASL DI FOGGIA PIAZZOLLA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia. Si terrà mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 19, nella Sala Consiliare (in via Sant’Antonio Abate, sede dell’ex Comunità Montana del Gargano), la conferenza pubblica dal titolo “Sanità: le prospettive per Monte Sant’Angelo”. Dopo l’introduzione del Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, interverranno: Vito Piazzolla, Direttore Generale ASL Foggia; *Giancarlo Ruscitti, Direttore del Dipartimento promozione della Salute e del Benessere sociale della Regione Puglia; *Raffaele Piemontese*, Assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Puglia. *www.montesantangelo.it “Sanità: le prospettive per Monte Sant’Angelo” ultima modifica: da

