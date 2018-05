fonte Notizie Online

Di:



Manfredonia , 29 maggio 2018. Un motopeschereccio iscritto nel compartimento marittimo di Manfredonia è stato fermato nel pomeriggio al largo delle coste croate. Il mezzo è stato intercettato da alcune motovedette. L’accusa è quella di aver superato le acque territoriali nazionali. Da raccolta dati, 3 le persone a bordo dell’unità navale, scortata sino a un porto di una città croata per i relativi accertamenti. La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Manfredonia, con il coordinamento della Centrale Operativa del Comando Generale e della Direzione Marittima di Bari, si sarebbe prontamente attivata per stabilire un contatto telefonico costante con il comandante del motopesca in questione. Attesa per la definizione della problematica da parte delle autorità croate. In corso la procedura amministrativa di prassi, possibile una sanzione ai danni del comandante del peschereccio, a breve il giudizio. Redazione StatoQuotidiano.it – riproduzione riservata Sconfinamento acque territoriali, fermato motopeschereccio di Manfredonia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.