From Facebook

Roma, 29 maggio 2018. ”Come parlamentare in carica, mi ero ripromesso di osservare qualche momento di riflessione a seguito degli accadimenti che stiamo vivendo. Non posso, però, tacere sulle affermazioni del Commissario UE al Bilancio, Gunther Oettinger, di qualche minuto fa: “I mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta…”. Un simile attacco alla nostra democrazia E’ INACCETTABILE!!! Con grande serenità, invito il Presidente Mattarella a riavviare le consultazioni con M5S e Lega, e Di Maio e Salvini,alla luce di questa dichiarazione offensiva, a superare l’impasse per dare un governo al nostro Paese legittimato dal voto popolare. Diamo una dimostrazione a tutta l’Europa di maturità e responsabilità, leali verso gli impegni presi in sede comunitaria, ma pretendiamo rispetto”. Lo scrive su facebook il parlamentare Antonio Tasso. Tasso “Da Oettinger attacco inaccettabile alla nostra democrazia” ultima modifica: da

