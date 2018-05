From facebook (Amministrazione comunale di Zapponeta)

Zapponeta 29.05.2018. Dopo quasi 10 anni di totale abbandono, abbiamo consegnato alla nostra comunità e soprattutto ai nostri bambini un parco giochi totalmente rinato. Era uno dei nostri obbiettivi quello di tornare a far sorridere e divertire i più piccoli. Oggi finalmente, con l’inaugurazione, possiamo considerarla cosa fatta. È doveroso anche sottolineare come la buona collaborazione che la nostra Amministrazione ha instaurato con le aziende del territorio porti fattori positivi alla comunità. Infatti, è stato possibile tutto questo grazie alla donazione dei giochi da parte del gruppo aziendale Amadori, che ringraziamo a nome di tutta la cittadinanza. Oggi ci auspichiamo che questi sforzi non siano vani e che la civiltà e la buona educazione prevalgano sui cattivi esempi. Il parco giochi è di tutti, e soprattutto un patrimonio dei più piccoli, e come tale va conservato e salvaguardato da chi potrebbe mettere in atto gesti di inciviltà a discapito dell’intera comunità. IL SINDACO DI ZAPPONETA Vincenzo D’ALOISIO e L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Zapponeta, l’Amministrazione inaugura il Parco Giochi Comunale ultima modifica: da

