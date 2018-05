Zingariello “Pulizia delle aree verde dei Comparti: si parte”

Di:

Manfredonia, 29 maggio 2018. ”Continua incessantemente l’opera di pulizia delle aree verdi della Città di Manfredonia, così come promesso qualche giorno fa dal Vice Sindaco Salvatore Zingariello, che sta interessando l’intero territorio comunale e che vede impegnati operatori specializzati ogni giorno.

In un momento di estrema difficoltà economica legato all’approvazione del bilancio, si è trovato il modo di poter reperire risorse economiche per pulire la nostra città con interventi programmati in ogni quartiere, senza escludere alcuna zona.

L’attenzione posta dall’amministrazione comunale su questa vicenda è altissima e il controllo effettuato dai tecnici comunali preposti è assiduo; l’obiettivo è quello di ridare alla città un aspetto decisamente migliore.

Tutta la Città merita di avere un decoro urbano migliore – riferisce Salvatore Zingariello Vice Sindaco del Comune di Manfredonia – a tal proposito abbiamo deciso, in collaborazione con i tecnici e gli operatori comunali, di effettuare interventi straordinari di sfalcio dell’erba mirati anche nell’intera zona dei comparti, abitata da migliaia di famiglie e bambini di piccola età che meritano di giocare e fruire degli spazi pubblici nella maggiore sicurezza possibile.

Da lunedì 04 Giugno p.v. inizieranno i lavori di pulitura previsti in quella zona ed io garantisco ai cittadini che abitano nella zona dei comparti che vigileremo costantemente il lavoro svolto, al fine di garantire il rispetto dei tempi a la qualità dei lavori effettuati. Non è facile amministrare in un momento di difficoltà come questo, ma è doveroso dare una risposta netta ai cittadini profondendo il massimo impegno, affinchè Manfredonia torni ad essere pulita e godibile, anche in attesa della stagione estiva da sempre portatrice sana di visitatori che si fermano in città per visitarne le bellezze. #RestiamoConnessi”.

(Nota stampa)