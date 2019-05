“1 ora sul porto” a Manfredonia, in onore di Gianni Grilli

Di:

Manfredonia, 29 maggio 2019. L ‘A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia in collaborazione con la Direzione del Porto Turistico Marina del Gargano e la Famiglia Grilli, indice e organizza per Domenica 02 GIUGNO 2019 la “ 1^ Ed. dell’Ora sul Porto” manifestazione provinciale non competitiva di corsa, cammino marcia e fitwalking .

La partecipazione alla gara è aperta a tutti a partire da 18 anni compiuti. Le iscrizioni si effettueranno improrogabilmente entro le ore 24.00 di venerdi 31 maggio 2019 presso “ Spazio Sport Manfredonia in Via G. Di Vittorio n. 49.

Per informazioni 3336854491. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

La quota di iscrizione è di Euro 7 euro ed il versamento potrà essere effettuato all’atto del ritiro dei pettorali. Ai primi 100 iscritti sarà consegnata un T-SHIRT Tecnica GioSport e una medaglia alla fine della manifestazione. Ad ogni partecipante saranno assegnati il numero di gara e un numero adesivo da apporre a terra a fine corsa. Al mancare degli ultimi 5 minuti dei 60 previsti saranno dati 5 preavvisi sonori ogni minuto mancante e allo scadere dell’ultimo minuto sarà dato un preavviso prolungato di fine manifestazione. Ogni atleta si fermerà e affiggerà a terra il proprio numero adesivo per il controllo dei metri percossi. La misurazione sarà a cura del Comitato Organizzatore. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni e sostituzioni il giorno della manifestazione. Il ritiro dei pettorali e del chip dovrà avvenire in una unica soluzione a cura di un responsabile di gruppo o di Società o singolo. Il raduno è fissato alle ore 09.00 sul Porto Turistico della Marina del Gargano lato destro la partenza sarà data alle ore 10.00.

11.La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Il percorso di gara misura mt 800 andata e ritorno. 13. Saranno premiati con il maggior numero di metri percossi i primi : 10 per la corsa; 10 per il cammino marcia; 10 per il fitwalkink o nordicwalking.

La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 12.30 sull’Anfiteatro della Marina, AL REALIZZATORE DEI MAGGIOR KM sarà assegnato il prestigioso Trofeo del Memorial Gianni GRILLI maschile e femminile .

Per informazioni: Giovanni COTUGNO 3336854491.

A sindacabile giudizio del Comitato Organizzatore in base al numero degli iscritti si potrebbe decidere di dividere gli atleti in base alla disciplina scelta. (esempio una manche con solo i corridori e una manche con il resto dei partecipanti)

Giovanni COTUGNO