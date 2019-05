Casa Sollievo “Auguri a Maria e Michele, mamma e papà di 4 meravigliosi bimbi”

La mamma sta bene. “Sono bellissimi” ci ha detto, “ non vedo l’ora di portarmeli a casa. Voglio ringraziare tutto il personale dell’Unità di Ostetricia e della Neonatologia di Casa Sollievo della Sofferenza per l’accoglienza e l’assistenza. E anche l’Ospedale di Foggia che ci ha assistiti fino al trasferimento a San Giovanni Rotondo”.

Per papà Michele, ancora visibilmente emozionato, “la notizia dei 4 gemelli ci ha un po’ spiazzati nei primi mesi, poi il timore si è tramutato in gioia. Ci siamo subito organizzati e con l’aiuto dei nonni e degli zii, che ci daranno una grossa mano, siamo sicuri che ce la caveremo. Quello che conta è che loro stiano bene”.

I piccoli stanno bene, sono in Terapia Intensiva Neonatale, pesano dai 900 ai 1.300 grammi e per ora sono nutriti con il latte della Banca del Latte Umano Donato. Tanti cari auguri ragazzi, moltiplicati per 4!!!”.

(Casa Sollievo della Sofferenza, 29 maggio 2019)

FOTOGALLERY