Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ed Emoderivati a Manfredonia

Il 14 giugno si celebrerà la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ed Emoderivati, giunta alla sua 16^ edizione.

Ogni pochi secondi qualcuno, da qualche parte del Mondo, ha bisogno di sangue … donne con sanguinamento associato alla gravidanza e al parto, bambini con grave anemia dovuta a malaria e malnutrizione, pazienti con disturbi del sangue e del midollo osseo, disturbi ereditari dell’emoglobina e condizioni di immunodeficienza, persone con lesioni traumatiche in situazioni di emergenza, disastri e incidenti, pazienti sottoposti a procedure mediche e chirurgiche avanzate. E sono le trasfusioni di sangue ed emoderivati che salvano milioni di vite ogni anno.

Sebbene però la necessità sia universale, vi è una marcata differenza nel livello di accesso al sangue ed emoderivati sicuri all’interno dei diversi Paesi.

Lo slogan sviluppato per la campagna di quest’anno Safe Blood for All/Sangue Sicuro per Tutti, mira proprio ad aumentare la consapevolezza del bisogno universale di sangue sicuro, nell’erogazione dell’assistenza sanitaria e dei ruoli cruciali che le donazioni volontarie svolgono nel raggiungimento dell’obiettivo della copertura sanitaria universale. Il tema incoraggia fortemente più persone in tutto il Mondo a diventare donatori di sangue e donare sangue regolarmente, azioni queste fondamentali per costruire una solida base di approvvigionamenti di sangue nazionali sostenibili sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti i pazienti che necessitano di trasfusioni.

L’evento vuole anche essere un appello all’azione di tutti i Governi, le autorità sanitarie nazionali e i servizi sanitari nazionali per fornire risorse adeguate e mettere in atto sistemi e infrastrutture per aumentare la raccolta di sangue da donatori volontari e regolari non retribuiti; fornire cure di qualità per i donatori; promuovere e attuare un uso clinico appropriato del sangue e istituire sistemi per la supervisione e la sorveglianza dell’intera catena di trasfusioni di sangue.

Come FIDAS Manfredonia, e in collaborazione con la Sezione di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia, organizziamo una raccolta straordinaria sangue per domenica 9 giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 11:30 ed invitiamo tutti i Donatori, che rientrano nei termini previsti, a raggiungerci. Saremo inoltre disponibili ed aperti alla Comunità per illustrare la nostra attività e fornire tutte le indicazioni necessarie per entrare nella Famiglia dei Donatori.

Nella stessa mattinata saranno inoltre ri-sorteggiati (e consegnati direttamente) i premi messi in palio e non ritirati della scorsa Lotteria del Donatore.

Grazie in anticipo a quanti non resteranno indifferenti.