Lettera aperta al Presidente della Regione Puglia ed ai Consiglieri Regionali

Gentili signori tutti,

la presente non deve essere intesa sotto una accezione squisitamente tecnica nei termini di una petizione, ma semplicemente come una partecipazione attiva e consapevole di un cittadino (portatore di interessi diffusi), che rispetta l’elemento essenziale della vita pubblica democratica.

Finora ho osservato e riflettuto anche ad alta voce, mi sono espresso pacificamente cercando di ristabilire il buon senso a fronte di operazioni mediatiche tese alla denigrazione, basate su pregiudizi, stereotipi, opinioni preconcette non fondate e molto spesso disattese da fonti autorevoli come l’Eurispes.

Chi “crede” di essere nel giusto, si sente per questo legittimato ad attaccare senza ritegno gli altri, molto spesso facendo leva su argomentazioni approssimative, riuscendo a volte inconsapevolmente ad offuscare l’intelligenza.

La ludopatia è una problematica molto complessa e di cui si sa ancora ben poco.

Va studiata seriamente e curata con l’ausilio di metodi efficaci ed incisivi.

L’odierno scritto, si rivolge all’intera classe politica dirigente della Puglia, affinchè si possa scongiurare quella che si può definire la più grande lesione dei diritti di libertà nella storia della nostra comune amata Regione.

Il diritto alla salute, quale precetto di rango costituzionale e non solo, ma anche come diritto sociale fondamentale, viene tutelato dall’art. 2 della Costituzione, infatti “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; essendo, inoltre, intimamente connesso al valore della dignità umana ovvero diritto ad un’esistenza degna, rientra nella previsione dell’art 3 Cost. che recita così “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il ruolo dello Stato e quello della Regione è anch’esso variegato come riflesso della complessità del contenuto del bene oggetto di protezione: da ciò ne deriva che per realizzare la protezione dell’integrità psico-fisica o la salubrità dell’ambiente, essi si impegnano “negativamente” ossia astenendosi dal compiere azioni che comporterebbero la lesione dei relativi diritti.

Per garantire, invece, il diritto ai trattamenti sanitari l’impegno delle Istituzioni è attivo, perché affinché i titolari ne possano godere effettivamente esse debbono predisporre le strutture e ogni altra condizione necessaria per offrire l’assistenza sanitaria.

Non pare dunque che il legislatore regionale nel redigere le disposizioni contenute nell’art. 7 comma 2 e 3 della Legge regionale della Puglia n. 43/2013, sia stato rispettoso dei limiti e dei termini di cui sopra.

In disparte al momento ogni considerazione circa il rimedio individuato dal legislatore regionale, consistente nell’ allontanamento delle sale da gioco rispetto ai luoghi sensibili e della sua efficacia opinabile di cui si discuterà in seguito, pare doveroso rassegnare le seguenti riflessioni e considerazioni.

Senza comunque voler sminuire la portata della patologia ( di cui non si conoscono ancora esattamente le cause, i rimedi e le cure), non si comprende esattamente il singolare interesse attivo mostrato dal legislatore regionale nei riguardi del fenomeno, che tra l’altro non pare aver assunto dimensioni allarmanti (si vedano a tal riguardo le risultanze statistiche ISS – Eurispes) .

Si ribadisce ancora, che non v’è alcuna intenzione da parte dello scrivente di sottostimare gli effetti della patologia, ma davvero non si comprende per quale motivo l’approccio delle istituzioni nei confronti della ludopatia sia così inopinatamente smisurato, aggiungerei, oltre ogni limite di ragionevolezza, rispetto alla reale entità del problema.

Per mero scrupolo, si porta all’attenzione dell’odierno lettore, un esempio di come la Regione Piemonte abbia inteso attuare le strategie di contrasto del tabagismo nel pieno rispetto dei sacrosanti principi di libertà.

Si vuole ricordare a tal ultimo proposito, che i dati ufficiali in possesso delle autorità, stimano il fenomeno della ludopatia, molto meno allarmante rispetto ad altre dipendenze come, l’acoolismo, il tabagismo etc.

Nel Piano Regionale Antitabacco 2008-2012 della Regione Piemonte, in linea con i concetti su espressi ovvero di protezione dell’integrità psico-fisica nel suo significato autentico di impegno negativo, si distinguono le “strategie generali di contrasto del tabagismo” consistenti nella: partecipazione dei cittadini alla crescita di una cultura diffusa e condivisa del non-fumo, attraverso il coinvolgimento attivo di individui singoli ed associati fin dalla fase della progettazione degli interventi; intersettorialità e la ricerca di alleanze, mediante il coinvolgimento operativo di settori sanitari e di stakeholders non sanitari (scuola, mondo dello sport e spettacolo, mass media, imprenditoria privata, privato sociale e volontariato e organizzazioni non governative) ; integrazione degli interventi, combinando in modo contestuale e sinergico azioni di carattere comunicativo-educativo, di supporto alla disassuefazione e di tutela dal fumo passivo (da adottare particolarmente negli ambienti di lavoro); multidisciplinarità, favorendo la collaborazione culturale e operativa tra le diverse professionalità competenti in tema di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, anche attraverso sistematici percorsi di formazione integrata ed aggiornamento permanente; valorizzazione delle prove di efficacia e delle buone pratiche disponibili.

Con riferimento invece all’effetto espulsivo, alcune considerazioni si ritengono necessarie, infatti la Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità della L. R. n. 43/2013, con sentenza n. 108 del 22 marzo 2017 non legittima affatto l’operato del legislatore pugliese.

Il Giudice delle Leggi ritiene inconferente la questione rispetto alla censura sottoposta all’esame della corte.

Cioè, la Corte sostiene che “ esso non incide, infatti, sul versante della competenza ad adottare la norma impugnata……omissis…..ma su quello del contenuto della regolamentazione concretamente adottata”.

A tal riguardo, è bene chiarire che la Consulta ritiene i profili sollevati, non attinenti al thema decidendum, poiché la stessa non è stata adita per verificare la conformità della norma a parametri diversi da quelli inerenti i soli profili di “competenza” in materia di salute.

Una analisi diligente ma altrettanto prudente dell’inciso di cui sopra ci permette di poter sostenere dunque, che la Legge Regionale n. 43/2013 non è allo stato odierno immune da potenziali ulteriori parametri di incostituzionalità.

Ma v’è di più, la Corte Costituzionale si limita a ritenere non rilevanti gli effetti indiretti della legge regionale n. 43/2013 soltanto ai fini dell’individuazione della materia nel cui ambito si colloca la norma medesima non escludendo però che tali effetti si possano ragionevolmente concretizzare nei contesti territoriali pugliesi.

Non può eslcudersi dunque, che la legge regionale pur superando il vaglio costituzionale, non leda, sotto un profilo squisitamente amministrativo, i diritti soggettivi degli imprenditori.

Dunque, la Corte costituzionale non essendo stata chiamata per censurare aspetti che non fossero attinenti alla mera potesta legislativa della Regione a legiferare in materia di salute, non esclude affatto che la stessa finirebbe per incentivare il gioco illecito e i fenomeni criminosi ad esso collegati.

Non si può altresì escludere quindi, che precludendo l’esercizio del gioco lecito nella Regione, la norma in parola impedirebbe di fatto la possibilità di indirizzare la domanda di gioco verso la legalità, dando libero sfogo alla proliferazione di ulteriori fenomeni criminosi quali per esempio il riciclaggio, l’incremento dei patrimoni della criminalità organizzata e forme di violenza nei confronti di giocatori insolventi.

A tal proposito giova citare le osservazioni del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero De Raho che nel corso della presentazione dello studio di Eurispes a Torino ribadisce quanto segue: “Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”.

Inoltre «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza ‘sine substantia’, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza ‘da sostanza’.

Peraltro aggiunge «La repressione deve riguardare l’illegalità, e in proposito la politica dovrebbe intervenire dotando le Forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione».

Le autorevoli dichiarazioni del Procuratore Antimafia e Antiterrorismo sull’argomento, si possono commentare da sole per la loro estrema chiarezza e puntualità, di certo non vogliono costituire un monito quanto piuttosto un invito che vede quale destinatario il legislatore statale e/o regionale che sia ad approcciarsi alla materia con la dovuta prudenza e di certo non nei termini propri del proibizionismo.

Sempre nella stessa direzione anche l’Avv. Francesco Modugno che invita il legislatore ad affrontare le problematiche, orientando nuovamente gli aspetti organizzativi e culturali del paese, cercando di garantire l’equilibrio dinamico che caratterizza il nostro ordinamento.

Il rischio che si correrebbe a parere di quest’ultimo, assolutamente non trascurabile, è quello di generare un sistema giuridico solo in apparenza saldo, ma in realtà sempre sull’orlo del caos, costituzionalmente pronto a sprofondare nel disordine; i criteri economici ed etici devono essere bilanciati nel sistema secondo parametri che tengano conto di una “giusta misura”.

Ancora, profili di incostituzionalità dell’art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 con specifico riguardo al distanziometro per intenderci, avverte il Tar Puglia –Lecce- sez. Terza- sono ravvisabili “in quanto un’interpretazione troppo stringente del Regolamento sui giochi rischia di paralizzare un’attività economica lecita e per questo motivo non possono essere considerati come luoghi sensibili le associazioni private”.

Ulteriori profili di illegittimità della legge Regionale n. 43/2013 sono ravvisabili anche in riferimento alla legge N. 180 del 11 novembre 2011 – Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese-

L’art. 1 comma 1 della su citata legge recita così: “ La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione” .

Ed ancora il seguente comma 4 dispone: “ Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge”.

Non v’è chi non veda dunque, che la legge regionale della Puglia pur perseguendo il nobile scopo di tutelare il diritto alla salute, di fatto viola i principi consacrati nella Legge n. 180/2011 così come riconosciuti dall’Unione Europea.

Il distanziometro infatti si concretizzerebbe in una autentica e penetrante restrizione, idonea a generare la scomparsa di un intero comparto dal territorio regionale, comprimendo irreversibilmente i diritti di libertà di iniziativa economica privata nonché il valore del lavoro quali principi consacrati dalla Costituzione e dallo Statuto delle Imprese.

A tal riguardo è edificante la pronuncia della VI sez. del Consiglio di Stato, che ha accolto con diversi decreti, la richiesta di revocazione delle sentenze che legittimavano il distanziometro nella Provincia autonoma di Bolzano.

Non è cosa da poco l’impatto che la legge regionale pugliese determinerebbe in termini di ricaduta occupazionale.

Eloquenti a tal riguardo sono i primi dati che si registrano in Piemonte ( ricerca Eurispes) quali effetti diretti delle stringenti norme sul gioco, ben 5.200 posti in meno.

Non meno importante è la rilevata omissione riscontrata nella norma regionale lì dove il legislatore pugliese ha trascurato di regolare le modalità di ricollocamento dei punti fisici di gioco e se quest’ultimi possano un domani vantare un diritto di prevenzione rispetto ad eventuali luoghi sensibili che si insedino successivamente ad una distanza inferiore ai cinquecento metri da predetti punti.

La certezza del diritto è un valore intrinseco, non può ritenersi soddisfatto nei casi in cui al cittadino non venga riconosciuta la possibilità di conoscere preventivamente la valutazione che il diritto darà alle sue azioni e situazioni concrete e di prevedere altresì le conseguenze giuridiche che deriveranno dalla sua condotta.

Il fondato pericolo che il silenzio normativo sul punto possa generare un bizzarro nomadismo sul territorio dei punti fisici di gioco, è inaccettabile in uno stato di diritto.

Ciò si tradurrebbe in una mortificazione, nel senso letterale del termine, dello sviluppo della persona, del valore del lavoro e per ultimo della libertà di iniziativa economica.

Nel dilemma che attanaglia il legislatore nazionale ovvero se cedere alla tentazione del proibizionismo nonostante la storia ci insegni il contrario o meno, si può confermare al momento un dato concreto e cioè che il gioco che sia compulsivo o sociale, può essere canalizzato nei circuiti illegali nonché in quelli legali mediante l’ausilio di piattaforme online.

Il gioco quindi non verrebbe debellato anzi diventerebbe paradossalmente ancor più pericoloso socialmente, la scienza ha dimostrato infatti che i rischi che si corrono sul web sono notoriamente molto più insidiosi e difficilmente controllabili.

In buona sostanza l’azzeramento dei punti fisici di gioco determinerebbe solo il collasso del comparto, con conseguenti disfunzioni dell’ordine pubblico e della sicurezza, migliaia di perdite di posti di lavoro, senza con ciò trascurare le ulteriori conseguenze di natura eterogenea che si produrrebbero a livello comunale, e mi riferisco agli inevitabili contenziosi in materia di locazione, entrate comunali, tasse sui rifiuti e altro ancora, con una pesante ricaduta sull’intero indotto pugliese: professionisti, attività collaterali etc. etc.

In questo contesto non si può non condividere con lo scrivente che la presenza dei punti fisici sul territorio costituisca al contrario di quel che si dica, un punto di forza per combattere la ludopatia.

Gli esercizi che accettano scommesse, sono soggetti al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS, controllo pacificamente svolto in vista della prevenzione dei reati e del mantenimento dell’ordine pubblico, tramite la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente l’autorizzazione, elementi che consentono di poter scientemente definirli come presidio di legalità sul territorio.

A ciò si aggiungano le stringenti norme antiriciclaggio al cui rispetto i titolari dei punti fisici di gioco sono tenuti.

Infine ogni titolare di un punto fisico di gioco nonché il personale operante nei ridetti punti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 5 della Legge Regionale n. 43/2013 è tenuto a frequentare corsi di formazione sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

Ma v’è di più, l’art. 6 della ridetta norma prevede altresì che: “ Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati: a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3.”

Non v’è chi non veda quindi, che alla luce delle diverse disposizioni che precedono, l’eliminazione dei punti fisici sul territorio avrebbe effetti nefasti sul fenomeno ludopatia.

Non è revocabile in dubbio, che in guisa dei combinati artt. 6 e 7 comma 5 della Legge n. 43/2013, le agenzie dislocate sul territorio assolvano ad una funzione di “utilità sociale” inteso nella più ampia accezione di valore costituzionalmente garantito, idoneo di per sé a completare il fine perseguito dalla legge in ordine alla tutela del diritto alla salute.

Non solo quindi un presidio di legalità, ma anche e soprattutto una garanzia di informazione sui rischi legati al gioco in grado di intercettare il soggetto affetto da compulsività ed indirizzarlo presso gli istituti sanitari a ciò dedicati, prima ancora che il fenomeno possa degenerare nella patologia.

Ne tantomeno si potrà pensare che il precetto regionale costituirà un valido deterrente per l’avventore (il ludopatico per intenderci) che potrà contare sulla offerta online a discapito delle agenzie di scommesse.

Si vuole ricordare ad abbundatiam, il divieto di ingresso dei minori nelle sale, il rapporto tra esercente e clientela, fatto di percezioni sensoriali caratterizzate dal valore umano, il tutto confortato dal continuo aggiornamento professionale imposto dalle norme di legge, a cui i titolari di agenzia sono obbligati.

Avviandomi verso le conclusioni, non posso omettere di richiamare i molteplici sottesi interessi plurimi che vengono coinvolti dalla portata generale del precetto normativo regionale, da un canto il diritto alla salute, dall’altro l’utilità sociale delle agenzie, gli interessi erariali, il valore del lavoro, lo statuto delle imprese, la liberta di iniziativa economica, la perdita di migliaia di posti di lavoro, l’esigenza di garantire l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini pugliesi, il rispetto delle normative antiriciclaggio.

Tutto ciò deve essere prudentemente bilanciato dal legislatore con le opportune cautele senza eccedere nel paternalismo.

In altre parole il paternalismo non risponde, piuttosto interferisce, si sovrappone, si sostituisce ma non risolve, e non è una differenza da poco.

La regola della maggioranza molto spesso diventa praticamente irrealizzabile in situazioni caratterizzate da disaccordi.

Benchè tutte le democrazie funzionino sulla base della regola della maggioranza, la stessa non è immanente secondo le teorie filosofiche metafisiche.

Molto spesso, nella sua accezione di regola di civiltà per eccellenza, si può tradurre in una sublimazione della forza bruta.

In buona sostanza, parafrasando il pensiero di Kelsen, si tratta di un gioco a somma zero, che non misura l’intensità delle preferenze e non di rado iniquo cioè in grado di costituire un alto rischio per la stabilità dei sistemi.

Si suggerisce pertanto, di adottare la pratica del compromesso, inteso quale metodo di “negoziazione sistematica”, che al contrario della regola di maggioranza è un gioco a somma positiva, nel quale tutti sono vincitori e nessuno risulta perdente.

Strumento delicato, dunque, la regola di maggioranza, che può rilevarsi anche pericoloso per le libertà se adoperato in contesti caratte­rizzati dalla credenza nell’esistenza di valori assoluti.

Alla stregua delle considerazioni e riflessioni testè rassegnate, concludendo, si può, con fermezza, affermare la piena disponibilità, senza alcuna eccezione, nella lotta alla ludopatia ma non si può altresì prescindere, dall’evidenziare le conseguenze nefaste e altrettanto inutili che il distanziometro produrrà alle ragioni dell’intero comparto, per la qualcosa, si manifesta il più ampio dissenso, invitando nel contempo, la classe politica dirigente ad un atto di responsabilità.

