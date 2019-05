Piano di rientro Comune di Vieste, “Ok secondo semestre 2018”

Di:

Bari, 29 maggio 2019. Con recente provvedimento, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha accertato il rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2018 del Comune di Vieste.

FATTO

Come, già ricordato, con deliberazione n. 89/PRSP/2017, relativa ai rendiconti 2011-2014, la Sezione della Corte dei Conti, , Sezione regionale di controllo per la Puglia, accertava, nei confronti del Comune di Vieste, diverse criticità e, con specifico riferimento alla grave e strutturale carenza di liquidità, chiedeva l’approvazione di un piano triennale di rientro, riferito agli esercizi 2017-2019, da presentare «nei 30 giorni successivi alla approvazione da parte del Consiglio comunale, con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31

luglio di ciascun anno, che preveda l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati».

Il Comune riscontrava la richiesta con le deliberazioni consiliari n. 39 del 31.7.2017 e n. 51 del 24.8.2017 (approvazione del piano di rientro), inviate alla Corte dei Conti insieme a ulteriore documentazione, tra cui le deliberazioni del Consiglio comunale del 24.8.2017 n. 48 (Imposta di soggiorno – regolamento – modifiche ed integrazioni dal 1° gennaio 2018), n. 49 (Modifiche al regolamento di contabilità) e n. 50 (Variazioni al piano triennale LL.PP. 2017/2019 – annualità 2017 e al bilancio di previsione 2017/2019 ai fini dell’approvazione del Piano di rientro), corredate da alcuni allegati.

Il piano approvato dal Comune si articolava in misure finalizzate a garantire maggiori entrate (riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, aumento dell’imposta di soggiorno, alienazione di diverse tipologie di immobili) e minori spese correnti (riduzione di locazioni passive, rimodulazione di servizi e contratti in essere, definizione agevolata delle cartelle Equitalia per ecotassa pregressa, spesa per il personale).

Conclusioni

“Il piano di rientro approvato dal Comune di Vieste prevede l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l’assenza di anticipazione di tesoreria utilizzata e la ricostituzione dei fondi vincolati e, inoltre, al termine del periodo considerato (31.12.2019) un fondo cassa positivo per € 3.170.269,95. Il piano, anche grazie alla riscossione del prezzo di vendita dell’ex mercato

coperto avvenuta nel novembre 2017, quindi prima di quanto previsto nel piano di rientro (I semestre 2018), in termini complessivi, risulta finora solo parzialmente rispettato. Come rappresentato in occasione delle deliberazioni n. 26/PRSP/2018 e n. 121/PRSP/2018, è necessario che il Comune presti la massima attenzione alle riscossioni delle entrate tributarie, significativamente inferiori a quelle previste. L’Amministrazione dovrà anche tenere presenti alcuni significativi aspetti sfavorevoli non adeguatamente considerati nel piano, che potrebbero impedire o rendere concretamente più difficile il risanamento (es. restituzione con gli interessi dell’anticipazione di liquidità ottenuta). Deve, infine, ribadirsi che il risanamento potrà considerarsi realizzato non a seguito di meri accertamenti ma di riscossioni e solo in assenza di nuovi debiti certi, liquidi ed esigibili sostitutivi, parzialmente o totalmente, di quelli attualmente presenti o di anticipazioni di tesoreria da rimborsare o fondi vincolati da ricostituire“.

Atto

P 36 Delibera PRSP Comune di Vieste

Redazione StatoQuotidiano.it