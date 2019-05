Trigiani “Soddisfatta per donazione Capillaroscopio all’ospedale di Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 29 maggio 2019. “Uno strumento diagnostico importante, al momento in dotazione solo all’ospedale di Manfredonia, per quanto riguarda l’Asl. Diciamo spesso che non dobbiamo ‘mandare gli utenti fuori’ per le cure. Questo strumento, utile per diagnosticare patologie quali la sclerosi sistemica o le varie malattie reumatiche, è la prova tangibile che la collaborazione tra i diversi enti origina degli ottimi risultati”.

Così a StatoQuotidiano Lucia Trigiani, già consigliere comunale di Manfredonia e attuale dipendente dell’Asl/Fg, commentando il dono all’ospedale di Manfredonia di un Capillaroscopio e altri strumenti per la ricerca diagnostica destinati al servizio specialistico di Reumatologia della dott.ssa Annamaria Tiso (afferente al Reparto di Medicina Interna diretto dal dott. Serafino Talarico).

Come infatti reso noto in un recente comunicato stampa diffuso dall’Agenzia del Turismo di Manfredonia, ‘a distanza di due mesi i semi di “Cuor di Coriandolo” – il party di beneficenza – con gli amici di PartyconGheghè – del 66° Carnevale di Manfredonia, svoltosi lo scorso 7 marzo al Luc “Peppino Impastato” – hanno originato “importanti frutti, simbolo di speranza per i meno fortunati della città e per l’ospedale cittadino, a sua volta, purtroppo, al centro di preoccupanti notizie di cronaca sul suo futuro“.

Alla cerimonia di consegna, avvenuta nel Reparto di Lungodegenza, erano presenti Saverio Mazzone (Amm. Unico dell’Agenzia del Turismo, che ha guidato l’organizzazione del Carnevale), Lucia Trigiani (che ha seguito l’organizzazione della manifestazione di beneficenza e consigliere comunale), il Direttore Sanitario dott. Pierpaolo Ciavarella ed i dott.ri Tiso e Talarico.

Come dichiarato dalla stessa Lucia Trigiani “Sono stata chiamata dall’amministratore dell’Agenzia del Turismo, Saverio Mazzone, per la serata di beneficenza. Ho subito aderito alla proposta, decidendo che avrei donato l’intero incasso della serata per l’ospedale di Manfredonia”. “Con le parole e le polemiche sterili non si trovano certamente soluzioni ai problemi . Non è vero dunque che i consiglieri comunali si siano disinteressati alle problematiche cittadine. Con questa iniziativa si è dimostrato che con l’impegno, la determinazione ed il gioco di squadra si possono raggiungere piccoli grandi risultati utili alla comunità. Impariamo ad essere quotidianamente più solidali ed operativi sulle questioni della città, come ad esempio, la difesa del diritto alla salute. Un risultato importante è anche saper apprezzare e valorizzare ciò che la città offre, mettendo in fuorigioco le fake news che qualcuno, per tornaconto personale, artatamente confeziona e divulga a danno di tutti”.

Redazione StatoQuotidiano.it