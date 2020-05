Badante si barrica in casa armata di fucile e tiene in ostaggio 88enne

Una badante, dalla tarda serata di ieri fino all’alba di stamane, ha tenuto in ostaggio il pensionato 88enne del quale si prende cura. E’ successo a Santa Maria del Cedro, sul Tirreno cosentino, dove la 50enne di nazionalità rumena in evidente stato di agitazione, si è barricata nell’abitazione in cui lavora. Armata di un coltello ed un fucile calibro 12 (regolarmente detenuto dall’uomo) con il colpo in canna, ha minacciato per ore di uccidere l’anziano e chiunque si fosse avvicinato all’abitazione, e di suicidarsi, senza riuscire mai ad indicare i reali motivi alla base della sua azione.

L’elevato rischio ha reso necessario l’intervento di un maresciallo negoziatore giunto in ausilio dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Scalea e della stazione di Santa Maria del Cedro, sul posto a seguito di segnalazione al 112, nonché due squadre della SOS del 14^ Battaglione Calabria. Circoscritta l’area, allontanando residenti e curiosi, l’attività delle unità è stata finalizzata a preservare l’incolumità di tutte le persone coinvolte. Invano i militari hanno tentato di rintracciare il figlio della signora. Dopo un lungo e difficile arco notturno, la trattativa ha cominciato a sortire i primi effetti positivi.(adnkronos)