Bari, avviso del Policlinico per sponsor del libro sul Covid 19

Bari, 29 maggio 2020. L’avviso pubblico ideato dall’azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari ha per oggetto la “-“.

Progetto che s’inserisce nella volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica,lanciando un messaggio di fiducia e speranza attraverso la divulgazione delle immagini,dell’impegno profuso da tutti i dipendenti,i professionisti della sanità nonché dei soccorritori nell’affrontare l’emergenza Covid 19 presso il Policlinico.

Il tutto si traduce anche in un “… messaggio di estrema gratitudine per quanti all’interno di questo Ospedale hanno dedicato ogni loro energia per la cura dei malati.I volumi saranno donati ai soggetti interessati, coinvolti”. Il Policlinico si riserva di individuare organismi pubblici e privati, in qualunque forma costituita con sede in Italia e all’estero, con i quali eventualmente stipulare un contratto di sponsorizzazione sulla base di principi di trasparenza concorrenza e imparzialità. Destinatari del bando sono operatori economici singoli e associati,fondazioni e associazioni,enti e consorzi e cooperative,istituzioni.

Si richiede una sovvenzione di natura finanziaria per l’acquisto di minimo 1.500 copie del libro per un totale di 37.950,00 euro oltre iva,e inserimento del logo di uno o più sponsor. Per questioni di razionalità dell’azione amministrativa non verranno esaminate le proposte di valore inferiore a 100,00 euro. La Commissione interna del Policlinico(direttore sanitario o suo delegato e direttore amministrativo o suo delegato) dopo aver verificato i requisiti di ammissione e scelto lo sponsor provvederà alla firma di uno o più contratti. L’elenco degli ammessi sarà ratificato con provvedimento del direttore generale. Gli enti di natura pubblica e privata che vogliono partecipare all’avviso devono spedire la richiesta entro e non oltre il 15esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale: n.77 del 28 maggio 2020.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 29 maggio 2020.