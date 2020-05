Booklet gratuito sulle raccomandazioni nel management delle ferite e lesioni cutanee pazienti Covid

, 29 maggio 2020. Lo scorso giovedì, la trasmissione “Pillole di Salute”, andata in onda sia sulla pagina Facebook di Rete Smash che sulle frequenze radio 97,50 e condotta da, ha dedicato una puntata al booklet (tradotto in diverse lingue e scaricabile gratuitamente a fine articolo) redatto da un folto gruppo di professionisti di esperti internazionali coordinati dal Prof., che evidenzia una serie di raccomandazioni basate su evidenze scientifiche internazionali, nel management delle ferite e lesioni cutanee nei pazienti affetti da COVID e degli operatori sanitari.

Ospiti della puntata il coordinatore del booklet, il Prof. Claudio Ligresti, chirurgo generale e chirurgo plastico ed estetico, direttore dell’IAWC (International Wound Care) di Asti e il dott. Ivan Santoro, infermiere Coordinatore esperto in Wound Care di Alzano Lombardo.

Il documento sulle raccomandazioni nel wound management potranno essere d’aiuto a chiunque (medici, infermieri, caregivers e pazienti stessi) . La sua stesura , di carattere molto pratico, giunge in un momento storico, in cui l’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale è difficile per la situazione sanitaria di molti presidi più concentrati su COVID, nonché sulla necessità di isolamento e minori contatti possibili, della popolazione anziana, più a rischio sia per COVID che per ulcere croniche.

Molti gli argomenti affrontati nella stesura di questo documento che ha evidenziato una serie di nuove problematiche cliniche nel campo del Wound Care, create dalla pandemia COVID , cercando soluzioni tecniche , innanzitutto nella prevenzione , nell’uso corretto dei presidi sanitari ed anche attraverso la Telemedicina.

Nel booklet che vi apprestate a leggere, troverete quindi un manuale operativo per la corretta identificazione e gestione di lesioni cutanee quali ulcere vascolari, da pressione, ustioni, lesioni COVID correlate, nonché possibili interazioni dei farmaci ed elementi nutrizionali che caratterizzano il trattamento dei pazienti affetti da SARS- COV-2.

A livello terapeutico, sono state citate le strategie organizzative sanitarie con i trattamenti utili nelle varie situazioni cliniche di lesioni cutanee che possono verificarsi in pazienti Covid positivi e quelle degli operatori sanitari, a causa dei DPI.

Buona Consultazione.

A cura di Stefania Consiglia Troiano

Per scaricare la versione gratuita in PDF digitare qui: LINK.

Anche in inglese e spagnolo: