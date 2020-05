Consiglio comunale approva il documento unitario su emergenza Covid

fOGGIA. Il consiglio comunale svoltosi stamattina ha approvato il documento unitario con una serie di linee di indirizzo per l’amministrazione comunale a favore di diverse categorie di cittadini foggiani. “Contiene piccoli ma importanti provvedimenti per famiglie, ristoratori e bar, artigiani, attività, portatori di handicap, operatori della cultura e dell’infanzia, per affrontare la ripartenza dopo questo momento di blocco totale. Speriamo di aver fatto un buon lavoro”. E’ il commento del consigliere comunale di Fi. Il sindaco, per concomitanti impegni, era assente oggi. Accolta l’interrogazione del consigliere(M5s) sui buoni spesa, raccolte tutte le mozioni presentate. I restanti punti, (erano 18 all’odg) sono rimandati al prossimo consiglio comunale che si terrà, probabilmente, la settimana prossima.