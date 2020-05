Contributi ai Carnevali storici: 65mila euro per Manfredonia

Manfredonia, 29 maggio 2020. “Sono stati resi pubblici i contributi ai Carnevali storici. Ventisei Carnevali in tutta Italia, hanno beneficiato di un contributo che viene assegnato attraverso dei requisiti che potete leggere in dettaglio nella prima foto“. Lo riporta la pagina facebook Carnevali d’Italia. “Ci auguriamo che questi fondi possano essere più cospicui in futuro e che possano interessare anche altre realtà italiane, che sono meritevoli di attenzioni”. Per Manfredonia: 65mila euro.