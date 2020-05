De Leonardis “Emiliano è assurdo, i ragazzi che non vanno a scuola possono andare in discoteca”

, 29 maggio 2020. “Da padre, prima ancora che da politico, sono rimasto sconcertato quando lo ho letto – fonte ufficiale la Regione Puglia – il resoconto del tavolo tecnico con il mondo dell’entertainment e la paventata possibilità, ventilata dal presidentee dall’assessore, di riapertura di discoteche e club all’aperto a partire dal prossimo 15 giugno”. Lo dice in una nota del consigliere regionale

“I nostri ragazzi, i nostri figli non entrano nelle loro classi, nelle loro scuole dall’inizio del lockdown, non ci torneranno nemmeno per sostenere gli esami di maturità o per salutare i loro compagni e insegnanti. E anche il nuovo anno scolastico, a settembre, sarà condizionato da pesanti incognite, e nessuno può indicare adesso le modalità in cui avverrà la ripresa. I sindaci delle città pugliesi stanno chiedendo alle forze dell’ordine un impegno suppletivo per contenere gli assembramenti nel fine settimana, e hanno imposto restrizioni importanti legate all’orario di chiusura e alla vendita e al consumo di bevande. Per le discoteche, luoghi nei quali è praticamente impossibile evitare contatti e assembramenti, dall’ingresso alla distribuzione nei vari locali, dalle piste per ballare ai bar per le consumazioni, dai salottini alle terrazze, ai privé, invece, si parla solo di “alcune lievi limitazioni, e a condizione che la curva epidemiologica dei contagi nei prossimi giorni non subisca variazioni peggiorative”. Qualche giorno fa, a Torremaggiore, un positivo al Covid-19 ha determinato un focolaio che ha coinvolto finora un centinaio di persone, tra contagiate e finite in quarantena. Un tredicenne di Crispiano è risultato positivo al Covid-19. La Puglia continua ad essere la regione che esegue meno tamponi in Italia, i test sierologici sono alle prime battute, le Usca ancora non pervenute. Dal prossimo mese riaprirà la mobilità interregionale e quella comunitaria con la riapertura degli aeroporti, senza restrizioni di sorta: questo il quadro che ci aspetta, da qui al 15 giugno”.

“E la Fase 2, quindi, per il presidente Emiliano, che è anche assessore alla Sanità ma – purtroppo – anche ricandidato governatore, è diventata quella del “cerchiamo di accontentare tutti”. Ma non si può e non si deve fare mettendo a rischio la salute dei ragazzi, dei loro genitori, delle loro famiglie, per rispetto anche dei contagiati, dei morti, del personale sanitario allo stremo dopo mesi terribili. I comparti in difficoltà e in emergenza vanno sostenuti, come doveroso, attraverso interventi, misure di sostegno, contributi economici, non con decisioni scriteriate che rischiano ancora una volta di ricadere pesantemente sull’intera comunità. E chi si assume una responsabilità del genere, puoi dovrà risponderne, e non solo davanti alla propria coscienza”.