Finisce l’emergenza ma non per i senzatetto, chiusa la palestra Taralli

Chiude oggi l’esperienza del dormitorio allestito nella palestra “Taralli” di Foggia. “Chiude, perché per il Governo e le istituzioni l’emergenza sanitaria può essere contenuta e si può tornare ad una vita quasi normale, ma l’emergenza quotidiana dei senza tetto non riguarda la collettività e può protrarsi in eterno”.“Chiude, perché le attività delle palestre sono ricominciate ed anche la “Taralli” deve fare la sua parte. Da oggi i senza dimora tornano in strada. Abbiamo provato disperatamente in questi giorni a ricollocare le persone più fragili, ma abbiamo ricevuto diversi dinieghi e non ci sono molti posti letto per i senza dimora in città. A partire dalla chiesa, e dal rumoroso vuoto dei suoi spazi, all’Amministrazione Comunale che anche con un Piano Locale di Contrasto alle Povertà annunciato nei mesi scorsi, è ancora in ritardo ed incapace di trovare una soluzione alternativa. Per non parlare di noi volontari, che ancora una volta affannati a risolvere le emergenze arriviamo tardi nella programmazione degli interventi”. Il ringraziamento di cuore ai volontari dellache in questi mesi hanno assistito h24 i senza dimora al dormitorio con grande spirito di servizio e di amicizia.

“Alla fine, almeno per alcuni di loro, per quelli più fragili, abbiamo trovato delle soluzioni di accoglienza. Tra queste, c’è una giovane donna tolta dalla strada proprio durante il periodo di emergenza sanitaria, e due signori in precarie condizione di salute. Grazie alla Comunità di Emmaus che ancora una volta ha mostrato il suo volto più ospitale e generoso. E grazie a tutte le donazioni ricevute in questo periodo, che ci permetteranno di garantire ospitalità in un B&B a due clochard in evidente stato di bisogno, in attesa di individuare soluzioni di accoglienza migliori”.

L’esperienza di accoglienza alla palestra “Taralli” è iniziata lo scorso mese di marzo quando l’Asl di Foggia aveva dato parere negativo per quanto riguardava la sicurezza dei locali della parrocchia di Sant’Alfonso de’ Liguori adibiti (come sempre) in dormitorio d’accoglienza.