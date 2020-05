Foggia. “Biglietto già utilizzato”. Si scalda e dà una testata al controllore autobus

In particolare, il personale della Squadra Volante veniva inviato presso il nodo intermodale dove era stata segnalata una rissa in corso. Giunto sul posto il personale della Polizia di Stato riusciva bloccare un cittadino extracomunitario che poco prima aveva tentato di salire sull’autobus con un titolo di viaggio già utilizzato, ma al diniego del controllore questo si scagliava contro lo stesso colpendolo con una testata al volto. L’aggressore veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale.