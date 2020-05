Foggia. Don Uva: dopo 2 mesi di chiusura al pubblico, riapre Centro di Riabilitazione Polivalente

La tecnologia è corsa in loro aiuto e supportati dai caregiver nel caso di pazienti più anziani, e dalle mamme, nel caso di bambini, grazie alle videochiamate e scambio di messaggi gli operatori hanno continuato a offrire la loro professionalità e grande umanità a tutti, senza perdere mai quel filo diretto che li univa. E, allo stesso tempo hanno seguito l’evoluzione delle loro patologie per essere pronti ad intervenire in caso di necessità, fornendo, ad esempio, schede personalizzate di esercizi da compiere a casa. Un rapporto, quello con i pazienti, trasformato da questa emergenza solo nella forma- racconta una terapista- “Oggi sembriamo tutti degli astronauti privi di identità. Siamo talmente bardati per proteggerci dal contagio che l’unica cosa che mostriamo sono i nostri occhi: nonostante tutto ciò i pazienti ci riconoscono, anche i più piccolini, hanno voglia di vederci, di sorridere insieme a noi, di fare esercizi e di lavorare insieme a noi. Ai loro occhi non siamo solo sanitari poiché stringiamo con loro rapporti molto empatici, basati sulla fiducia reciproca che nemmeno il coronavirus può cancellare. Le ore trascorse con loro, anche in questa situazione assurda, dove l’impensabile è divenuto realtà, volano. Ciascuno di noi mette a disposizione responsabilità, energia e amore per il proprio lavoro affinché tutti possano trarne beneficio”.

“Vogliamo porgere quindi il bentornate all’operatività e il nostro augurio di buon lavoro a (in ordine sparso): Giuseppina Iozzi, Lucilla Mocciola, Annarita Antonetti, Anna Lucia Mignozzi, Antonella Longo, Rossella Storelli, Angela Castriota, Elisabetta Salvatore, Eufemia Iuspa, Maria Cinquesanti, Chiara Cavaliere, Maddalena Manuppelli, Francesca Gabellone, Cristina Belmonte, Alessia Vallario, Valeria Ventura, Adele Leccese, Angelica Lombardi, Francesca Corso, Emilia Caputo – che operano all’interno del CRP e – Giuseppe Fanolla, Rocco Capobianco, Marco D’Arcangelo, Valentina Gallo, Valentina Russi e Davide Russo – che si occupano delle terapie domiciliari”.

AreaComUs-FG