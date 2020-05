Foggia, due poliziotti aggrediti: feriti a mano e gola (FOTO – 2)

(Gazzetta del Mezzogiorno). Foggia, 29 maggio 2020. Due agenti della Polizia di Foggia sono rimasti leggermente feriti mentre eseguivano un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) nei confronti di un uomo di 42 anni, ieri pomeriggio in via Telesforo., con la punta della freccia di un arco, impugnata in mano dal 42enne che, nello stato di agitazione, ha brandito anche un coltello. Un agente ha invece riportato, con una prognosi di 20 giorni. Fonte: (GdM)