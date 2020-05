Foggia, “L’autobus è pieno”. “Voglio salire lo stesso”: denunciato

, 29 maggio 2020. Laha deferito all’Autorità Giudiziaria C.A. per interruzione di pubblico servizio. Personale della Squadra Volante interveniva in Via Galliani dove un cittadino italiano pretendeva di salire sull’autobus nonostante fosse stata raggiunta la capienza consentita, così come previsto dalle nuove disposizioni sul contenimento all’epidemia. Con non poche difficoltà C.A. veniva convinto a scendere dall’autobus, consentendo la ripartenza dello stesso e per questo veniva denunciato per interruzione di pubblico servizio.