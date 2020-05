I tifosi juventini di Manfredonia presenti all’Heysel. Il racconto (foto-video)

. Il 29 maggio 1985 allo Stadio Heysel di Bruxelles si disputò quella tragica finale della Coppa dei Campioni tra la Juventus e gli inglesi del Liverpool. Doveva essere un giorno di festa per il calcio, ma si trasformò in un dramma per 39 tifosi juventini che morirono calpestati dalle orde hooligans inglesi. Una finale maledetta, che a mio parere non si doveva più tenere, tant’è che i calciatori della Juve non volevano più giocare la partita, ma i dirigenti UEFA per motivi di sicurezza e per placare gli animi dei tifosi juventini ed evitare altre vittime, imposero a Giampiero Boniperti, presidente della Juve di disputare quella nefasta finale.

Quel giorno un gruppo di tifosi juventini di Manfredonia erano presenti a quella finale in quel disastrato e pericoloso stadio di calcio, fortunatamente tutti illesi. Tra i tifosi sipontini, circa una sessantina, che alloggiarono nello stesso albergo di Bruxelles, voglio ricordare: Michele Santoro detto “Micole Rivera”, Tonino Catalano detto “Tonine Catalògne”, Raffaele Trotta, Michele Pappalardo, Michele De Nittis, Dino Salice, Girolamo “Mumine” e Paolo Campo, Filippo Angelillis, Vincenzo Scuro, Nicola Iacoviello, il geom. Lino Fabiano, Piero Triennese detto “Skardine”, Gianni Mondelli detto “Jammaddje” e Franco Cucciardini detto “Franghine i cozze”. Quest’ultimo, dal fisico possente e dalla forza fisica poderosa, va ricordato come eroe perché salvò non solo i tifosi manfredoniani che erano con lui ad assistere alla finale di Coppa dei Campioni, ma anche altri tifosi juventini. Molti di questi tifosi, mi riferivamo Michele Santoro e Raffaele Trotta stavano nella Curva Z, proprio a fianco della orda di ubriaconi inglesi tifosi del Liverpool; le tifoserie erano divise da una semplice rete di plastica e non c’era un poliziotto.

Gli inglesi bevevano e lanciavano bottiglie e pietre verso i tifosi italiani. Ad un certo punto quando la situazione era diventata pericolosa, Michele Santoro e Giannino Mondelli si portarono verso la recinzione del terreno di gioco e riuscirono ad aprire un piccolo varco. Subito dopo arrivò in loro soccorso Franco Cucciardini, che si mise di spalle al pubblico, tenendo alzata la rete metallica che aveva sollevato nel frattempo al massimo. Questi, sotto le sue gambe divaricate, fece passare non solo i tifosi manfredoniani ma anche altri tifosi juventini, che attraverso il buco aperto nella rete di recinzione del terreno di gioco riuscirono a salvarsi. Cucciardini, quando la situazione era diventata insostenibile per la sua stessa incolumità, si infilò nel varco che aveva aperto ed entrò anche lui sul terreno di gioco. Alcune testimonianze per la pubblicazione del presente articolo mi sono state fornite da Michele Santoro, Raffaele Trotta ed altri tifosi juventini di Manfredonia che erano presenti in quel maledetto Stadio Heysel di Bruxelles.

Per la storia calcistica, la Juve vinse 1 a 0 su calcio di rigore realizzato da Michel Platini, ma fu una coppa bagnata nel sangue, e ribadisco da tifoso della Juve, che quella finale non si doveva giocare.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

31.05.2017

FOTOGALLERY

Lo stadio Heysel di Bruxelles nel 1935 Finale Coppa dei Campioni 29 maggio 1985- Lo stadio Heysel dopo la strage di tifosi iuventini 1985-Stadio Heysel- Gli assatanati tifosi inglesi del Liverpool 1985-Stadio Heysel di Bruxelles-Franco Cucciardini di Manfredonia 29 maggio 1985-Michele Pappalardo- Raffaele Trotta e Franco Cucciardini di Manfredonia nello stadio Heysel di Bruxelles La Coppa dei Campioni conquistata dalla Juve nella tragica notte di Bruxelles -Immagine da Wikipedia- Tifosi Juve manfredoniani e baresi all’Heisel di Bruxelles-G.Mondelli (primo a sinistra) -M. Santoro e T. Catalano (al centro)

redazione stato quotidiano.it – riproduzione riservata