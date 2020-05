“Il Centauro”: emergenza e interventi assistiti con gli animali “Queste le nostre attività”

Manfredonia, 29 maggio 2020.

L’attuale situazione di emergenza, ancora in corso, ha interessato non solo uno specifico popolo, luogo e tempo, ma l’intera popolazione mondiale, compromettendone gli equilibri sanitari, economici ed organizzativi e, ancor di più, la salute psicofisica di tutte le categorie coinvolte (bambini e adulti, operatori sanitari, famiglie e persone sole, ecc…) nonché l’intero tessuto sociale. L’improvviso cambiamento delle abitudini di vita, la perdita di certezza, il senso di impotenza, le costanti preoccupazioni per il futuro e il timore del contagio hanno determinato reazioni da stress con conseguenti stati d’ansia, disturbi del sonno, irritabilità e, in alcuni casi, compromissione delle relazioni.

Abbiamo assistito anche ad un cambiamento repentino e radicale delle procedure organizzative e lavorative in tutti i campi, dalla scuola alle aziende, dal turismo agli interventi sanitari. E tra questi, sicuramente, gli Interventi Assistiti con gli Animali. Come sappiamo, questi ultimi, che si tratti di interventi con cavalli, cani, gatti, conigli e asini, hanno come fattore terapeutico sostanziale la relazione e il contatto con l’animale. Infatti, le ricerche in ambito nazionale ed internazionale sugli IAA dimostrano che il contatto e la relazione con questi riducono gli stati di stress, favorendo a livello biologico la produzione di endorfine e ripristinando il benessere psicofisico e relazionale degli individui.

Tutto questo ha portato i contesti e le associazioni che si occupano di Interventi Assistiti con gli Animali a porsi, in alcuni casi, in una situazione di attesa rispetto al ripristino della normalità, in altri, a riformulare quadri di intervento diversi, mediante l’ausilio di sistemi informatici, che potessero ricreare secondo procedure operative differenti il contatto e, soprattutto, sostenere, mediante tali interventi, l’intera popolazione colpita da questa importante emergenza.

L’equipe della Associazione CENTAURO ODV, in collaborazione con l’Associazione Amore per la Vita della Asl di Foggia, al fine di garantire la continuità terapeutica ai suoi assistiti e supportare la popolazione generale, ha creato un programma, fondato su sistemi informatici, che mediante l’ausilio di immagini e parole, arrivasse a stimolare sensazioni positive di calma e benessere, avendo come presupposto sostanziale che sensazioni reali o immaginate, parole dette o pensate, hanno la stessa efficacia sul benessere psicofisico delle persone.

Il programma ha previsto, per diverse categorie di utenti e tempi di emergenza, il connubio tra modalità operative e procedure di intervento diverse con le seguenti finalità:

-Interventi Assistiti con gli Animali: stimolare il contatto e la relazione immaginata sia con il cavallo che con il cane al fine di ricreare quelle condizioni reali di cambiamento terapeutico;

-Mindfulness: favorire il contatto con il momento presente e con le sensazioni e i pensieri contingenti, aiutando le persone ad accettarli come tali e a lasciar andare le esperienze ed ogni istante della propria esistenza, affrontando le tempeste della vita in modo costruttivo;

-Ipnosi: favorire il potenziamento delle risorse della persona e dei naturali processi di guarigione, mediante la guida e la voce del terapeuta, nonché immagini, visualizzazioni e pensieri positivi, sempre mediante il rapporto “immaginato” con il cavallo e il cane.

L’Associazione Centauro Odv, iscritta ad Engea (Ente Nazionale Guide Equestri e Ambientali) e ai Garibaldini a Cavallo opera sul Gargano e nell’intera Provincia di Foggia nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali e nei contesti di Protezione Civile e di emergenza (come previsto dallo statuto) tanto con persone che vivono condizioni di disabilità o marginalità sociale, quanto con la popolazione generale. L’Associazione, inoltre, con i suoi docenti, collabora con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia e con il suo Direttore, Dott. Luigi Urbano, membro del Comitato Scientifico dell’ENGEA e fondatore presso la Asl di Foggia, per il secondo anno consecutivo, del Corso sugli IAA, al fine di formare operatori qualificati nel settore.

Dalla collaborazione tra le Associazioni Centauro Odv, Amore per la vita attraverso la Pet Therapy e il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia, è stato ideato e creato un video con finalità esplicative della procedura utilizzata con l’intento, mediante il recupero del presente e di un maggiore contatto con questo, di ripristinare la vicinanza e l’interconnessione con il mondo, presupposto sostanziale per il benessere dell’individuo, e recuperando la bellezza di quello che avevamo e la speranza di quello che sarà.