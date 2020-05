La storia di un genitore separato che non riesce a vedere i figli trasferiti al Nord

, 29 maggio 2020. “Ho due gioie nella mia vita che si chiamano Gianni e Mario“. E’ la storia di un papà separato e dei suoi due figli, cui sono stati dati nomi di fantasia, omesso quello di entrambi i genitori. “Subito dopo la separazione i figli mi venivano portati via (è avvenuto in una regione del centro Italia, ndr) e dovevo impiegare 4 ore di macchina per vederli un’ora e poi ritornare.

Dopo che lei con i bambini è ritornata a Foggia, ovviamente per sua scelta, ho sempre avuto problemi nella gestione dei bambini, (forse perché sono troppo presente) fino a quando si attivano i tribunali nel 2015 e decidono sull’ affidamento condiviso: posso vedere i bambini liberamente e, in caso di disaccordo, alcuni giorni della settimana. “Non li ho mai visti liberamente. A Febbraio dello scorso anno mi chiama la scuola di mio figlio e mi dice che, mio figlio, non aveva portato la firma per uscire prima e la mamma non rispondeva. E’ bastato poco per non rivederlo più perché mai e poi mai avrei più potuto andare a prendere il bambino a scuola, avrebbe dovuto gestire tutto lei”.

Da quel momento una serie di denunce. “Riesco a vedere mio figlio di nascosto della mamma dietro casa per abbracciarlo fino a quando un giudice dispone una CTU per chiarire la situazione. Dichiara che l’affidamento deve essere rivalutato e che lo spostamento della mamma in Lombardia, come da lei preannunciato in CTU, non era idoneo per i bambini, quindi era giusto che rimanessero qui con il padre. Ieri ho ricevuto un messaggio in cui mi veniva detto che stavano andando a Milano e che mi avrebbero chiamato appena arrivati. A quell’ora stavo timbrando per lavorare, poi sono andato in questura per cercare di capire cosa la legge poteva fare per me, anzi, per i miei figli. Ringrazio l’ ufficio Minori della Questura di Foggia che segue il mio caso dal lontano 2010 ma fino a quando non.si muovono le istituzioni ben poco si può fare”.

Sergio Turi, presidente dell’associazione ‘Sei forte papà’, uno dei fautori del registro sulla bigenitorialità a Foggia, si è interessato alla vicenda che, ritiene, sia rappresentativa di tante famiglie di genitori separati e che non trovano un’intesa. Su quanto raccontato commenta: “È importante scuotere l’ opinione pubblica e le istituzioni. Assurdo che ancora oggi, dopo 15 anni dall’ entrata in vigore della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, ci siano ancora questi atteggiamenti deplorevoli. Ancora un papà costretto a chiedere aiuto. Possibile che nonostante le chiare violazioni, nessuno possa intervenire in questa vicenda? Questo atteggiamento mostra una chiara incapacità genitoriale del collocatario, che continua e persevera alimentando nei minori, stress, rabbia e destabilizzazioni che potrebbero causare danni irreparabili. Bisogna intervenire subito, bisogna che le istituzioni siano più presenti con formazione e informazione”.