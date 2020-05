Le Iene “Bomba ad attività a San Severo: sono ancora i clan?”

(LE IENE) Ancora. Ancora una volta di notte e a. A essere colpita è stata Eurotermica, che opera nell’idraulica a San Severo. L’esplosione ha divelto la serranda del negozio e parte degli arredi interni, oltre ad aver colpito per la sua potenza anche alcune macchine parcheggiate lì vicino.

VIDEO LE IENE

Iene.it ha raggiunto al telefono uno dei due titolari che, appena uscito dalla caserma dei carabinieri per deporre, dice: “Abbiamo un piccolo dolore, i danni ci sono, ma vogliamo solo rimettere a posto tutto e continuare a lavorare. Io da parte mia mi sento tranquillo”. Di bombe della mafia foggiana e di richieste di pizzo avevamo parlato con il primo servizio di Gaetano Pecoraro che potete rivedere qui sopra: Foggia tra bombe, pizzo e omicidi: ecco la quarta mafia d’Italia , raccontandovi che proprio in questa città era avvenuto il primo omicidio del 2020 in Italia, quando un 53enne era stato crivellato di colpi di pistola in pieno centro sotto gli occhi dei passanti. Anche la prima bomba del nuovo anno ai danni di un esercizio commerciale era scoppiata a Foggia, città che in meno di un mese aveva registrato un omicidio e sei attentati incendiari. Gaetano Pecoraro ci ha fatto fare un viaggio all’interno della cosiddetta “Società foggiana”, la sanguinaria organizzazione di stampo mafioso che sta mettendo a ferro e a fuoco la città pugliese. Avevamo incontrato i protagonisti di questa vera e propria “guerra”, dalle famiglie di chi è morto sotto ai colpi dei clan rifiutandosi di pagare il pizzo a chi li combatte, fino ad alcuni stessi esponenti delle tre principali “batterie” che si contendono il territorio: i Moretti-Lanza-Pellegrino, i Sinesi-Francavilla e i Trisciuoglio.

In questo articolo pubblicato da Iene.it, avevamo poi approfondito la storia e le dinamiche criminali delle mafie foggiane, intervistando il Generale Antonio Basilicata, capo del 1° reparto investigazioni preventive della Direzione investigativa antimafia: “I clan della mafia foggiana per certi aspetti si basano sull’organizzazione familistica tipica della ‘ndrangheta e questo in parte spiega la difficoltà di trovare molti collaboratori di giustizia. Una difficoltà legata anche alla grande omertà da parte di affiliati e vittime dei clan, un’omertà causata anche da un’aggressività spiccata”. Gaetano Pecoraro tornerà a parlarci della mafia foggiana martedì 2 giugno a Le Iene, su Italia1 dalle 21.10.