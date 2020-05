Lo strappo di Caroppo è segnale verso la formazione di una lista civica?

Lo strappo che si è consumato nei giorni scorsi nella Lega frapuò essere il segnale di una scissione e, quindi, della formazione di una lista civica a sostegno diper le prossime regionali. Guidata da Caroppo che- dopo un lungo periodo in cui è rimasto più strettamente sui temi da eurodeputato – il più suffragato, anche prima di, alle ultime europee nella circoscrizione sud- ha lanciato un guanto di sfida al partito, rivendicandolo con “non posso tacere su scelte che riguardano il destino della Puglia”.

Ne parla oggi il Quotidiano di Puglia facendo balenare la possibilità di un progetto, in atto, “a sostegno del centrodestra”, vale a dire una lista parallela verso le regionali e che Stato Quotidiano aveva intravisto parlando di “organigramma” di corrente, con referenti territoriali, dopo la pubblicazione della lettera a Matteo Salvini. Se il salentino e il gruppo di 108 amministratori- ma si dice ne siano anche di più- abbia in qualche modo avuto la chiave per aprire questo contenitore e procedere speditamente, come sembra, è difficile da decifrare in questo momento. Certo pare evidente che si sia creato un contenitore organizzato con referenti territoriali oltre la lettera al segretario federale. Salvini, come annunciato, sarà in Puglia prossimamente, l’occasione anche per capire se restano ancora dei margini di confronto con l’ala di Caroppo.