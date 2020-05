Manfredonia, bellezze della vita: parto nella notte in ambulanza “E’ nata Anna”

, 29 maggio 2020. In tempo di Covid-19, non si contano solo cittadini risultati positivi. Alle ore 01:00 di stamani 29 maggio 2020, complice la paura di contrarre il virus, una giovane mamma a termine gravidanza ha richiesto assistenza daper un parto imminente.

Sul posto gli equipaggi della postazione di Mattinata condotti dagli autisti Antonio Valente (ambulanza) e Francesco Luciani (automedica) che, dopo una attenta valutazione del caso, mettevano la partoriente in sicurezza per il ricovero in ospedale.

Durante il trasferimento, in località le matine, l’equipe medica coordinata dal dr Giuseppe Lorusso, dalla inf.prof. Dalila de Padova e dal soccorritore Angelo Nardella, accoglievano in ambulanza la piccola Anna, che in una di queste notti così buie per gli operatori del 118, si presentava in modo assolutamente originale ai sanitari, alla mamma e al mondo.

Anna è venuta alla luce con l’ambulanza in movimento, mentre gli operatori la stavano portando a San Giovanni Rotondo. La piccola e la mamma in buona salute sono poi state condotte nell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per il secondamento e l’osservazione clinica nei reparti di ostetricia e neonatologia.

