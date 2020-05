Riuniti, 1 solo assistito Covid in Rianimazione. Verso chiusura reparto

, 29 maggio 2020. Covid_19: ottime notizie dal Policlinicoin merito ai cittadini risultati positivi. Durante la fase acuta dell’emergenza, erano stati 4 i reparti di Rianimazione attivi, per gli assistiti; ad oggi, risulta un solo assistito Covid ricoverato nella Rianimazione 1. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, con l’ulteriore calo dei positivi, ci sarà la chiusura di tutti i reparti dedicati al percorso Covid, con assistiti che saranno collocati in un’unica struttura (l’ospedale Col. D’Avanzo).

Al momento, parte del reparto di Rianimazione 1 degli OO.RR. di Foggia è stato bonificato, con trasferimento dei precedenti assistiti alla rianimazione 4, ‘zona grigia’ (casi sospetti). Per l’unico assistito Covid in rianimazione 1 è stato predisposto un box per l’isolamento. Tre assistiti negativi sono presenti nella parte libera del reparto.

Resta ancora aperta la rianimazione zona grigia, attualmente con 8 assistiti su 8 posti letto. Da raccolta dati, l’intenzione è quella di trasferire di volta in volta tutti gli assistiti in Rianimazione 1 che da COVID diventerà l’unica a gestire i sospetti. Dunque, un’unica rianimazione con 9 posti letto, come zona grigia, e gli assistiti Covid, se resteranno pochi, gestiti in un’unica struttura come quella del D’avanzo, dove dovrebbero essere trasferiti i pochi assistiti del reparto di malattie infettive, massimo 4/5 posti di rianimazione o sub intensiva.