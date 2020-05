S. Severo, sequestrato “tesoro” del boss Testa: beni per 800mila euro

Un ristorante, un’autorimessa, due abitazioni, un locale commerciale, un autoveicolo, otto conti correnti bancari e tre conti deposito, per un vale complessivo di 800mila euro. È quanto ha sequestrato questa mattina la Polizia di Foggia a50 anni, ritenuto esponente della criminalità di San Severo (Foggia), con precedenti per associazione mafiosa, stupefacenti e reati contro il patrimonio.Era finito in carcere a giugno dello scorso anno nell’ambito dell’, che portò all’arresto di una cinquantina di affiliati della criminalità organizzata sanseverese.Il provvedimento di sequestro anticipato d’urgenza è stato emesso, su richiesta del Questore di Foggia, dal Tribunale di Bari – III Sezione Penale -Misure di Prevenzione. (Fonte: GdM