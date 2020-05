Zooprofilattico Foggia, Capozzi vs Fasanella “No al festival del forestiero”

Foggia, 29 maggio 2020. “La FSI-USAE stigmatizza l’ennesimo festival del forestiero . In questo caso, non si tratta della Asl o dell’Azienda Ospedaliera ma dello Zooprofilattico e non c’è da sentirsi meglio. All’Izs ci sono sei collaboratori amministrativi direttivi con almeno 15 anni di anzianità di servizio a testa e una pluriennale esperienza in veste di titolari di posizione organizzativa (la vice dirigenza nel settore amministrativo). Bene, al dr. Fasanella non bastano 15 (e più, in alcuni casi) anni di esperienza nei settori più svariati dalla gestione del personale alla redazione e stesura del bilancio nonché al confronto con gli organi di revisione e gestione e predisposizione gare d’appalto”. Lo dice in una nota il

“No, per il Fasanella secondo un “leit motiv” di tutti i nominati di Emiliano il nord della Puglia sembra la Brianza e quindi le nomine e gli incarichi si conferiscono dalla BAT in giù, ovvero Bari, Trani, Andria, Taranto, magari Lecce ma Foggia proprio no! I dirigenti e gli aspiranti dirigenti con tanto di titoli del foggiano sono scartine! Una convenzione con la ASL di Taranto per conferire un incarico di responsabile delle Risorse Umane? Perché un avviso pubblico per soli titoli ai collaboratori direttivi e titolari di Posizione Organizzative si sottolinea mai revocate (tra le altre cose) non andrebbe bene? Si risparmierebbe e si darebbe il giusto riconoscimento ad almeno uno dei cinque o sei dipendenti interni senza mortificare ulteriormente le loro aspirazioni. Invece no, si va avanti con il reclutamento per direttissima sempre in aree lontane dalla Capitanata”.

AttoDelib_108_15052020 istituto zooprofilittachico

“La FSI-USAE non ci sta e segnalerà la delibera anche alla Corte dei Conti per verificare se non sarebbe stato meglio agire con speditezza e imparzialità con un avviso pubblico riservato agli interni e successivamente l’indizione di un pubblico concorso, anziché la solita, foriera di mille dubbi, cooptazione diretta alla quale ci hanno abituato tutti i manager nominati da Emiliano. Non ce ne voglia il diretto interessato citato nell’atto deliberativo, ma questo tipo di azioni ha colmato tutte le misure dei professionisti di Capitanata e urtato la quasi totalità delle Organizzazioni Sindacali. Pertanto si invita e diffida il direttore dell’Izs di Foggia a rivedere le proprie decisioni operando il giusto riconoscimento delle professionalità interne all’Istituto, in caso contrario si valuteranno tutte le azioni a tutela della dignità professionale dei lavoratori ivi comprese quelle giudiziali e di accertamento di eventuali responsabilità in sede di accertamento del danno erariale”, conclude Capozzi.