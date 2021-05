Cerignola, grosso incendio in zona industriale: in fiamme pneumatici e mezzi

Cerignola, 29/05/2021 –(foggiatoday) Un incendio di grosse dimensioni è divampato la scorsa notte, nella zona industriale di Cerignola. A bruciare è stato il capannone della rivendiita pneumatici ‘Centro Puglia Pneumatici’.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola. Gli uomini del 115 hanno lavorato duramente per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Nessuno era presente nella struttura, quindi non si registrano feriti. (foggiatoday)