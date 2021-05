Fabio Canino velenoso contro Pio & Amedeo “Sono da buttare via”

Foggia, 29/05/2021 – (lanostratv) Massimo Bernardini ha salutato oggi 29 maggio i telespettatori di Tv Talk con i cosiddetti Tv Talk Awards, ovvero i premi dati ai programmi ed i personaggi tv che quest’anno si sono contraddistinti in senso positivo. Ad essere invece molto duro e critico contro due comici in particolare ed il loro programma è stato Fabio Canino. Il giurato di Ballando con le stelle, infatti, senza mezzi termini ha bollato come “da buttare” lo show dei due comici pugliesi Felicissima Sera andato in onda su Canale 5.

Nel dettaglio, Fabio Canino ha attaccato Pio e Amedeo ed il loro show Felicissima Sera ammettendo:

“Sono molto faciloni, niente di nuovo. Non hanno rivoluzionato niente giocando a fare i giullari di corte sapendo i limiti oltre i quali non andare.”

Il giurato di Ballando con le stelle, infine, ha concluso il tutto a Tv Talk dichiarando: “A me non sono piaciuti” Di recente inoltre anche il noto giornalista Cecchi Paone si è espresso contro i due comici di Foggia e il loro tipo di ironia. A difendere a spada tratta la coppia ed il loro show, invece, è intervenuto lo stesso padrone di casa Massimo Bernardini che ha dichiarato: “Hanno avuto uno scivolone ma non vuol dire che non hanno portato qualcosa di nuovo.” Il riferimento è al noto monologo contro il politicamente corretto che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. (lanostratv)