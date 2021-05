Medico arrestato, denuncia da figlio vittima foggiana “Nessuna pietà per malato terminale”

Bari, 29/05/2021 – (radionorba) Non pretendeva solo tanti soldi (900 euro per ogni dose di un presunto farmaco miracoloso, dispensato gratuitamente dal servizio sanitario, e dai 400 a 700 euro a visita) ma persino pesanti lavori di ristrutturazione nella sua villa di Palese. Senza mostrare “nessuna pietà per un malato terminale”. Sono pesantissime le accuse che la procura di Bari rivolge al dottor Giuseppe Rizzi, oncologo già in servizio all’istituto Tumori del capoluogo, arrestato questa mattina dai carabinieri per concussione. Secondo quanto emerge dalle 100 pagine dell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Anglana, il medico si sarebbe fatto pagare in circa due anni una cifra vicina ai 130mila euro dal paziente, Ottavio Gaggiotti, morto per cancro nel febbraio 2020.

A far scoprire la vicenda è stata la denuncia presentata dal figlio della vittima, che ha consegnato ai carabinieri una pen drive con messaggi chat e video degli incontri durante i quali veniva consegnato il denaro. Secondo quanto emerge, nel momento in cui Gaggiotti, ex dipendente di banca originario di Foggia, non ha potuto più pagare, il medico avrebbe preteso lavori edili. Pur essendo particolarmente debole, Gaggiotti non si sarebbe sottratto e anzi avrebbe chiesto aiuto ad amici artigiani che hanno prestato la loro opera senza compenso. “Il povero Ottavio – ha raccontato un operaio agli inquirenti – , che fisicamente era davvero molto deperito, ad un certo punto prese un martello e inizio’ a demolire con fatica le piastrelle da un muro. Resomi subito conto della sofferenza fisica, lo fermai, gli dissi di sedersi e riposarsi al fresco”.(radionorba)