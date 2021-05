Bari, 29/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) “Se vengo a casa tua ti uccido”, “Denunciami tanto mio fratello è un giudice”, “Te la faccio pagare”.

Il resto, tra insulti e parolacce, lo evitiamo di scrivere per decenza. Il video della lite avvenuta qualche giorno su un volo Ibiza-Bergamo di Ryanair ha fatto il giro del web e dei gruppi WhatsApp.

Ad andare in escandescenza una donna, con ogni probabilità di origine barese visto il linguaggio utilizzato e la terminologia tipica del nostro dialetto, ripresa con il telefono cellulare da un altro passeggero. Offese, insulti, prese per capelli, calci e sputi, nessuno è escluso, da altri passeggeri allo steward, il tutto rigorosamente senza mascherina, in piena epoca Covid. (ilquotidianoitaliano)