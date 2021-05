Vieste, suggestiva e spettacolare bassa marea a Marina Piccola

Vieste, 29/05/2021 – (garganotv) Una insolita e spettacolare bassa marea sta interessando in questi giorni, in particolare, le nostre spiagge (ma il fenomerno sarebbe generalizzato in tutta la costa adriatica). Qui siamo a “Marina piccola” dove la spiaggetta che siamo abituati a vedere ormai da alcuni anni, si è allargata considerevolmente, tanto da interessare anche la parte rocciosa che mena verso la “mezza presa” e, addirittura, la “punta della banchina”. Dove prima il mare era profondo, ora vi è sabbia. Ancora più spettacolare, poi, la spiaggetta formatasi all’isola di Santa Eufemia, ove sorge il faro. Qui si è creata una battigia che sta interessando quasi tutta la parte frontale dell’isolotto e mai vista finora.

Al di là della questione legata al moto ondoso e al gioco delle correnti, secondo gli esperti il fenomeno sarebbe determinato da complessi fattori che hanno agito simultaneamente. Come riporta “Repubblica”, l’alta pressione atmosferica persistente sull’Europa ha dato luogo ad un travaso di acqua marina verso sud, in una zona di bassa pressione. (garganotv)