“Il Fantasma di Alessandro Appiani”, il nuovo film del regista sipontino Stefano Simone: al via le riprese

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 29 Maggio 2022. “Il Fantasma di Alessandro Appiani” è l’ultimo film del giovane regista sipontino Stefano Simone. Tratto da un romanzo inedito di Gordiano Lupi, sono iniziate da poche da alcuni giorni le riprese del nuovo lungometraggio di genere avventura del cineasta manfredoniano.

Dopo aver varcato i confini d’oltreoceano con l’approdo negli States ed un riscontro di gradimento e di pubblico sempre crescente, Simone si misura con una lavorazione divertente e spensierata, con pochi personaggi principali e location quasi totalmente dell’hinterland cittadino.

Il prolifico regista conta di terminare i suoi ciak in 15 giorni, per poi prendersi i giusti tempi per una lavorazione all’audio particolare ed impegnativa. La storia, della durata di circa 80’, prodotta da Indiemovie, prende spunto da una leggenda piombinese, che narra della presenza del fantasma di Alessandro Appiani, principe di Piombino, barbaramente ammazzato in via di Malpertuso, dove continua ad aleggiare. Tre adolescenti, incuriositi, indagano su alcuni omicidi tutti collegati a tale leggenda.

Tra i principali attori, Rosa Vairo (Silvia) bella ed un po’ svampita, con un potere che le consentirà di svelare il mistero. Il talento del giovanissimo Simone Balta, già tra i protagonisti di Bandiere e Primavere, interpreterà Carlo. Il rivale della protagonista è il ruolo di Bruno Simone, nei panni di Lanfranchi. Matteo Mangiacotti è Luigi, il più razionale. Carlo Cinque, il professore Mario Luisi. Un cast di giovani valenti anche nei ruoli minori, che danno al racconto il giusto valore aggiunto per il pubblico vasto a cui è rivolto, principalmente ad inidirizzo giovanile.

Uscita ufficiale prevista nei prossimi mesi di settembre- ottobre 2022, dopo un ‘accurata fase di post produzione.

Titolo: IL FANTASMA DI ALESSANDRO APPIANI

Regia: Stefano Simone

Genere: Avventura

Produzione: Indiemovie

Interpreti: Rosa Vairo, Matteo Mangiacotti, Simone Balta, Bruno Simone, Antonia Notarangelo, Carlo Cinque, Sara Pellegrino, Isabella Gentile, Cory Di Pierro, Pasquale Tricarico, Gianluca Di Trani, Tonino Potito, Moussa Camera

Sceneggiatura: Roberto Lanzone, Giuseppe Bollino, Matteo Simone

Musiche: Luca Auriemma

Fotografia: Tommaso Visentino

Fonici: Giovanni Casalino, Roberto Lanzone

Aiuto regia: Francesco Trotta

Ass. alla regia: Giuseppe Bollino

Operatore di ripresa: Sara Strafile

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 29 Maggio 2022