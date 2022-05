Ristori economici a favore degli ambulanti: arrivano i fondi

Foggia, 29 maggio 2022, (Foggiasera.it) – La Camera di Commercio pubblica i primi elenchi dei beneficiari delle somme stanziate dalla Regione Puglia dopo la lunghissima battaglia sindacale a sostegno delle attività di Ambulanti Fieristi che è stata la Categoria più penalizzata dalla soppressione delle Feste Patronali, Fiere,

Sagre ed Eventi Commerciali tradizionali. Dal territorio di Foggia prima, e da tutte le altre Province arriva il ringraziamento all’abnegazione, alla costanza e perseveranza che ha portato a questo risultato.

Il ringraziamenti e il senso di gratitudine viene rivolto al Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, indiscusso sostenitore di questa misura di intervento economico a ristoro, seppure sempre giudicato insufficiente ma simbolicamente importante, a favore della Categoria. Vengono confermate le previsioni già comunicate da

CasAmbulanti lo scorso 2 febbraio quindi la suddivisione tra tutti gli aventi diritto all’indennizzo porta all’ottenimento di somme che arrivano fino ad oltre 4mila euro per ciascun Operatore richiedente, in possesso dei requisiti

di ammissibilità.

Alla bella notizia tanto attesa lo stesso leader sindacale pugliese ha dichiarato: “sono felice per gli Ambulanti Fieristi che finalmente dopo tanta attesa si vedono arrivare sui conti correnti queste somme che sono sicuramente un segnale in quanto, per la prima volta in assoluto, viene

riconosciuta la Categoria degli Ambulanti dalla Regione Puglia che ha voluto

accettare le nostre proposte e stanziare quei fondi che ora sono in distribuzione. Coloro quindi che hanno subito perdite di oltre il 50% di

fatturato nell’anno 2020 rispetto al 2019 e che hanno presentato nei termini lei stanze attraverso il Portale dedicato, godono oggi di questo ristoro ed io personalmente sono felice per loro. Come si può vedere dagli elenchi tantissimi dei beneficiari sono soggetti di diversa nazionalità e questo da ancor più valore alla nostra costante ed instancabile azione sindacale che assume anche un ruolo

sociale inclusivo fondamentale” – ha concluso emozionato Savino Montaruli di CasAmbulanti. (Foggiasera.it)