Annunciati i principali premi dei programmi di fidelizzazione dei casinò online nel 2023

Nel 2023, molti siti di gioco d’azzardo stanno abbandonando l’approccio standard ai programmi fedeltà. Sebbene alcune piattaforme stiano modificando leggermente i loro programmi, ci sono diversi siti di casinò online che hanno introdotto enormi premi per i loro giocatori più fedeli. È importante scoprire tutti i dettagli di questi premi per avere maggiori possibilità di ottenerli su una di queste piattaforme.

Premi fino a 150.000 euro

I premi offerti da alcuni siti di casinò online possono arrivare fino a 150.000 euro, il che li rende più vantaggiosi della maggior parte delle promozioni. Si tratta di premi una tantum per l’accumulo di un determinato numero di punti fedeltà sulla piattaforma. L’aspetto migliore di questi premi è che sono soggetti a requisiti di scommessa di solo x1, il che li rende ancora più attraenti. Naturalmente, i termini esatti variano da casinò a casinò, ma l’approccio generale è quello di rendere i requisiti di questi premi il più bassi possibile.

I premi sono di solito chiamati Trofei e potrebbero essercene diversi disponibili sullo stesso sito web. L’aspetto più impressionante è che il Trofeo più grande non è nemmeno il massimo che il programma fedeltà può fornire. Di solito sono disponibili altri sistemi dopo aver richiesto l’enorme premio, in modo che i giocatori abbiano ancora una fonte stabile di omaggi. Per esempio, i giocatori possono ancora scambiare i punti comp per vari premi nel negozio del casinò dopo aver vinto un Trofeo.

Come ottenere il premio?

Il processo per ottenere questo premio è in realtà piuttosto semplice. Ogni premio ha una specifica pietra miliare rappresentata dal numero di punti fedeltà che è necessario guadagnare per ottenerlo. Tutto ciò che l’utente deve fare è guadagnare la quantità di punti indicata. L’approccio può variare tra i diversi siti di gioco d’azzardo, ma più comunemente comporta il giocare al casinò online con denaro reale.

Effettuare depositi e giocare

Poiché piazzare scommesse con denaro reale ed effettuare depositi è la principale fonte di punti fedeltà, è ovvio che i giocatori dovranno concentrarsi molto su questo aspetto per ottenere il premio più prezioso. Con i sistemi basati sui depositi, i giocatori devono sviluppare aspettative realistiche sulle loro possibilità. Anche se non c’è un limite di tempo, è importante capire che per accumulare il numero richiesto di punti comp, sarà necessario spendere una quantità sostanziale di denaro al casinò online.

Completare le sfide quotidiane

Le sfide o missioni giornaliere sono un’altra fonte popolare di punti fedeltà. Tutti gli utenti che hanno giocato ai videogiochi moderni conosceranno il concetto: è necessario accedere alla piattaforma ogni giorno e completare una serie di compiti per ottenere piccole ricompense. Nei siti di gioco d’azzardo, i compiti possono includere il login, giocare alle slot machine del giorno o interagire con altri sistemi della piattaforma.

I premi per il completamento di queste sfide possono includere sia punti fedeltà che altri premi. Per esempio, alcuni casinò concedono ai loro giocatori alcuni giri gratuiti per la slot del giorno dopo che hanno completato la missione corrispondente. La quantità di punti fedeltà che si possono guadagnare ogni giorno è relativamente piccola, ma può accumularsi fino a raggiungere valori significativi nel lungo periodo.

Partecipare ai tornei

Molti tornei dei moderni siti di gioco d’azzardo concedono anche punti fedeltà come ricompensa per la posizione in classifica. Alcuni casinò hanno tornei separati per i club VIP, dove i punti comp sono l’unica ricompensa che gli utenti possono ottenere, mentre altri siti hanno competizioni che premiano sia con denaro che con punti. In entrambi i casi, i tornei possono rivelarsi un’ottima fonte aggiuntiva di punti fedeltà, in quanto consentono ai partecipanti di guadagnare rapidamente il Trofeo desiderato. (nota stampa).